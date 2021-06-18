【工作簽證】國泰外籍空服員不獲延續簽證　外籍機師獲續簽證6個月至3年

▲ 國泰航空證實，駐港外籍機師的工作簽證申請獲批，為期6個月至3年；惟外籍空服員則不獲延續簽證。（資料圖片）

國泰航空證實，駐港外籍機師的工作簽證申請獲批，為期6個月至3年；惟外籍空服員則不獲延續簽證，對此感到遺憾。國泰又指，為了規劃未來人手，重啟本港機師招聘活動，聘請擁有專業資格的香港永久居民，亦會適時考慮將招聘活動延展至香港以外的地區。

國泰表示，駐港機師的工作簽證延長申請已獲批，包括波音747機師及培訓機長獲續簽三年、波音777及空中巴士A350機師獲續簽一年，只持有空中巴士A330牌照的機師則獲續簽半年。

至於駐港機艙服務員，國泰指，一直努力不懈提供續簽申請所需要的理據，惜最終事與願違，會就未來的工作簽證申請，繼續與入境處緊密溝通。國泰會盡力為即將離職的員工提供所需支援，包括離職支援、全面僱員輔導及支援（EAP）服務，以及提供與自願離職計劃（VSS）相同的離職方案。

國泰又指，由於國際旅遊需求的復甦進度仍然十分不明朗，會繼續保持靈活以有效應對瞬息萬變的市場環境。當經濟復甦及全球疫苗接種的進度有利，重開更多航班服務，國泰會因應營運需要檢視人力資源要求。

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記者：陳子謙