【殺人狂魔】墨西哥屠夫殘殺女人20年　割人皮吞吃殘肢家中挖出17具屍體

▲ 墨西哥一名女性連環殺手割人皮及吞吃殘肢

墨西哥上月發生轟動全球的殺人案！一名34歲已婚婦人失蹤，其夫翻查閉路電視後，揭發妻子已遭殺害，被肢解、割下臉皮，兇手為潛伏20年的女性連環殺手。當地警方在疑犯家中進行大規摸挖掘，至上周六（12日）挖出3,787塊骸骨碎片，屬於17名女性，但有指多年來受害女性達30人。

桌上發現殘肢 承認割下女性臉皮

綜合外媒報道，34歲婦人Reyna González失蹤當日，由72歲的Andres Mendoza陪同購物，之後就一去不返。該名婦人任職警察的丈夫查看街道的閉路電視，發現妻子最後現身於Andres Mendoza的單位，疑犯曾為一名屠夫。警方進入該單位搜查，失蹤婦的丈夫在桌上發現妻子的殘肢，屋內更有多具女性屍體。據指Andres Mendoza用鋼鋸和刀肢解34歲婦人Reyna González。

Andres Mendoza承認於5月14日殺害婦人Reyna González，並表示「割下她的臉皮，因為她太漂亮了。」他亦承認過去20年殺害多名婦人，吞吃部份殘肢。當局自5月17日於疑犯家中展開挖掘工作，發現多年前失蹤者的個人物品，包括身分證、鞋子、化妝品、手機等，而且有人體殘骸及女性頭髮。

點擊圖片看搜證過程：

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

挖出屬於17名女性的骸骨

此外，當局還檢獲28部錄影帶及25部錄音帶，標示了多名女性的名字，內含她們被殺的畫面，另發現一本筆記簿寫有29名女性。其中，調查人員發現32歲Rubicela Castillo及38歲Flor Vizcaino的選民身分證，據指二人分別於2019年及2016年失蹤。

上周六（12日）調查人員表示，已在疑犯家中發現3,787塊骸骨碎片，是屬於17名女性的。Andres Mendoza已被拘捕。專家正檢查這些碎片，以確定是否可取DNA辨別受害者，同時正查看過去30年的失蹤人口案件。

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣