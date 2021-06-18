【蛇精不再】蛇精男染疫後神隱多月再現身　網民大讚：樣貌正常很多

▲ 蛇精男劉梓晨染疫後神隱多個月，終於再現身。

綽號「蛇精男」的微博網紅劉梓晨，以V煞臉、不自然的高鼻大眼深入民心。今年1月，劉梓晨在網上公開自己在美國感染新冠肺炎，突然絕跡微博多個月。直至5月底，他發帖講述自己「經歷了人生從所未有的黑暗時刻」，引起一眾網民關心。近日他再更新狀況，看來神色不錯，有網民就將重點放在他的臉上，留言表示：「感覺你長得正常了點。」

闊別微博多時的劉梓晨上周六（6月12日）上載了一段約5分鐘的影片，講述自己的心路歷程，期間他提到5月底時經歷親人離世，情緒不穩導致出現脫髮問題，許多個晚上都從睡夢中哭醒。由於不想被網民認為自己在博同情，才在網絡上消失一段時間調整心情。

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而在休養期間，劉梓晨透露有支持者不斷鼓勵自己，一名女擁躉更天天私訊問候他，令他感到溫暖，忍不住鞠躬向網民致謝，並感性表示：「我不知道該怎麼用言語表達對她的感謝，謝謝你這幾個月每時每刻的陪伴，還有謝謝你的善良。」

大批網民留言鼓勵劉梓晨，但也有不少人將焦點放在他看似沒有加濾鏡的外貌上，點擊睇網民留言：

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劉梓晨以往經常在微博上載自拍照，亦會因外貌問題受網民抨擊，而與網民鬥嘴。去年8月，他曾上載了幾張自拍照，可見他的臉頰、額頭、下巴都充滿著紅色的疤痕，形容自己「全臉毀容」。

直到今年1月，劉梓晨又透露自己身處美國並染上新冠肺炎，並上載一張檢測結果呈陽性的報告，當時他表示：「美國疫情確認500多萬病歷，和每天增加5.6萬確診還有暴亂的情況下，我還遭受全臉毀容的下場，使我真的無力去更新任何日常，包括文字。」

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責任編輯：羅嘉欣