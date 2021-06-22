接種疫苗後發燒頭痛 對症下藥紓緩不適

自從2019冠狀病毒病疫苗接種計劃展開至今，政府已為市民接種了逾300萬劑疫苗，而不少市民擔心的，是接種疫苗後會出現的副作用。究竟接種疫苗後會出現甚麼副作用？副作用有輕有重，又該如何對症下藥？如果你和家人已打針或準備打針防疫，更加要了解相關資訊、適時處理！

▲ 副作用有輕有重，了解清楚相關資訊才能對症下藥。

副作用反應因人而異

如同大多數的疫苗，接種新冠疫苗可能會引起副作用，而副作用是很正常的反應，因為疫苗啟動了人體的免疫系統，令身體形成免疫力。當然，副作用因人而異，差別可以很大；有些人沒有太大感覺，可正常上班、生活；有些人略感不適；有些人的身體反應則較強烈。「非常常見」的輕微副作用包括注射部位疼痛、頭痛、肌肉痛、發燒等，而極少部分人會出現較罕見的嚴重副作用。

自我護理或服藥減不適

那麼，出現副作用時應如何處理？一般而言，新冠疫苗常見的副作用屬於輕微和暫時性，接種者作出適當的自我護理便可，包括休息、飲水、冷敷、按摩等，不需求醫。現時更有不少企業為接種疫苗的員工提供「疫苗假期」，讓員工有充足時間在家休息，不少專家亦建議市民接種疫苗後請假休息一兩天。

不過，有些人公私兩忙，未必有太多時間休息和好好護理，並希望盡快回到工作崗位、回復正常生活。對於這些人士來說，則可因應情況考慮服用撲熱息痛，幫助紓緩發燒及不適。根據世界衛生組織資料顯示，如接種者想盡快減輕痛楚不適，可服用撲熱息痛（Paracetamol）來紓緩症狀，以免影響日常工作或生活。

提提大家，若接種24小時後注射部位的發紅或觸痛增加、或副作用似乎不會在幾天內消失、或副作用令你擔心，又或遇罕見副作用，就應盡快求醫，並向醫生出示接種疫苗記錄卡（如有）。

（資料由客戶提供）PM-HK-PAN-21-00055(06/2023)