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【復陽個案】赴澳18歲港男帶去年本港流行D614G病毒　澳門料復陽機會大

社會 12:23 2021/06/18

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衹者居住薄扶林華富邨華珍樓早前納入強制檢測公告。（經濟日報資料圖片）

本港一名居薄扶林華富邨華珍樓18歲港男，日前返回澳門檢疫隔離期間，檢出對新冠肺炎病毒呈弱陽性；衞生防護中心早前指涉疫患者早於去年確診，屬將藍隧道群組的相關確診個案，其居所日前獲納入強制檢測公告。

衞生防護中心周二（15日）獲澳門衞生當局通報一宗懷疑復陽個案，涉及一名18歲染疫港男，經調查顯示為中心於2020年12月16日公布的本地確診個案，屬第7762宗確診個案，中心會採取審慎措施，個案的密切接觸者會被送往檢疫中心，居住薄扶林華富邨華珍樓早前納入強制檢測公告。詳情請見【下一頁

澳門疾病預防控制中心傳染病防制暨疾病監測部梁亦好昨日(17日)於例行記者會上，提到該名患者屬澳門居民，由於體內病毒量太少，實驗室經多番努力下亦無法做到病毒基因測序；據目前資料顯示，患者感染的病毒為D614G病毒，於去年12月曾在香港流行，考慮有關個案屬復陽個案的機會較高。

她稱，當局會加強對該患者的核酸檢測，檢視病毒量的多寡，倘病毒量持續上升，將考慮是重新感染，若一直處於弱陽性或陰性，則屬復陽的機會較高；同時透過檢測患者體內抗體濃度的改變，以助判斷是復陽或再次感染個案，惟有關工作仿需時觀察。

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責任編輯：陳正怡

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