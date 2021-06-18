【互相扶持】4年流產4次打算領養孤兒 教師夫婦互相扶持走出陰霾做爸媽

每個孩子都是天賜的禮物，對於陳章華夫婦來說，女兒卻得來不易。喜愛小朋友的陳太，在4年間先後流產4次，一次又一次的失望，曾經令陳太出現抑鬱症狀，幸好她依靠信仰及丈夫的陪伴走出陰霾，二人原本計劃要領養孩子去彌補缺憾，經歷過重重考驗後，陳太第5次懷孕終誕下女兒，如願做父母。談起數年間的心路歷程，陳章華校長感慨地表示，「我能做的係陪佢，永遠分擔唔到那種痛！」

陳章華校長與陳太Rebecca在2005年結婚，從事教學事業的夫婦發自心底喜愛小朋友，更樂於照顧兄弟姐妹的子女。Rebecca在2007年首次懷孕，她當時在幼稚園任教並正修讀學位課程，她相信孩子的出現是上帝的預備，懷孕數周後卻突然流產。

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2008年她再次懷孕，得悉再次懷孕後注意飲食，積極向中醫求診調理身體，每晚更為胎兒祈禱，為了減輕工作壓力更轉到學習中心工作，結果胎兒到了第8周停止心跳。失去胎兒的痛仍未平復，由於第一次刮宮手術不清，Rebecca接受了兩次手術，她開始不禁問「流產是不是我的錯？」她在調整期間轉為半職，陪伴侄女成長。

2009年至2010年間，陳章華夫婦看過醫生調理身體，做過檢查也顯示二人一切正常。某日深夜見紅入院，Rebecca得悉自己再次懷孕，胎兒成長到第12周時再次流產，她再次接受手術。再一次打擊，令Rebecca情緒出現波動，聽見別人懷孕的消息會感到難過，午夜更經常醒來，她形容自己曾頻臨在抑鬱的症狀。

當以為最壞的情況已經過去，2011年Rebecca第四度懷孕，結果檢查是畸胎瘤，再做手術，令她陷入抑鬱的邊緣，不停地問自己「為甚麼是我？」、「是不是我做錯了甚麼？」陳章華校長也補充道，見到太太的情況不敢多說話，因為無論自己怎樣安慰太太，也永遠感受不到太太那種痛，能做的只有陪伴在旁，

我能做的係陪佢，永遠分擔唔到那種痛！

一次又一次的失望，Rebecca不敢再抱有希望，直至有天她閱讀到書籍《真的有天堂》，講述一個男孩子在­天堂遇到在他媽媽肚中流產未出世的哥哥，令她感到這個世界有盼望，4個流產的胎兒只是回到天家，她開始學習安靜地等候。 在信仰及丈夫陪伴下，她走出陰霾，同陳章華校長做了兩個打算，一是計劃做人工受孕，但公立醫院卻要等候數年，二是領養孩子。

▲ 《真的有天堂》令Rebecca走出陰霾。

誕下女兒如願做父母

或許是天使玩累了想找回爸爸媽媽，Rebecca在2012年再度懷孕。陳校長表示，第5度懷孕，夫婦二人既驚又喜，整個過程戰戰兢兢，每次產檢都緊張得說不出話，直至醫生或姑娘說出「BB好正常呀！」才放下心頭大石；Rebecca在旁也補充道，產檢過程「好似等緊派成績表如此緊張！」

胎兒在腹中7個月，我們都不敢買BB衫、BB床等，真的很擔心會再一次打擊！

經過漫長的10個月，女兒終於出世，見到女兒那刻，Rebecca形容過往所有的痛楚瞬間煙消雲散，雖然分娩過程長達30多小時，但她興奮及喜悅蓋過10級陣痛，他們最後為女兒取名信而，寓意只要相信神的應許和大能，終能有兒女。

寄語同路人勿責怪自己

4度流產，Rebecca也有找過原因，但醫生卻稱無法解釋，可能是某些人的體質不容易懷孕。回想流產後的日子，Rebecca也曾經陷入痛苦的邊緣，但走出陰霾後，她勸說同路人千萬不要怪責自己，「流產並不是我們的錯！」最重要情緒出現問題時，要懂得跟人分享真實的感受。

身為配偶，陳校長坦言男人永遠無法體會太太失去胎兒的痛楚，最重要是陪伴，首先處理好太太的情緒，

無論說得多少，也無法體會到她們的痛楚，陪伴最重要！

信而如今已升讀小學三年級，陳長華夫婦從事教育，他們坦言不會刻意去催谷女兒的成績，Rebecca也辭職做全職媽媽陪伴女兒成長，他們不約而同地表示最是重視女兒的興趣，並令女兒主動愛上學習，發揮所長。

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記者：鄺嫻