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【愛的守護】父親用亡母衣物親製百家被　懷孕女兒淚崩：這是最好的禮物

育兒經 13:44 2021/06/18

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

準外公希望孫兒有外婆的愛守護。

為了迎接即將出生的孩子，不少人都舉行新生兒派對（Baby Shower）。外國有一名準媽媽近日在Baby Shower上，收到一份準外公送的驚喜禮物，令她感動得淚流滿面。

綜合外媒報道，準媽媽Stephanie近日舉行Baby Shower，當中Stephanie的爸爸代表10個月前去世的太太，給女兒送上一份特別的紀念品。原來爸爸用了太太的舊衣服，縫製了一張「百家被」給孫兒，希望孫兒能有外婆的愛守護。

爸爸用亡母衣服製的百家被，令女兒感動流淚。（影片截圖）

Stephanie既驚喜又感觸，當她打開粉紅色盒子時，感動得淚流滿面。

這是最好的禮物，我很想念媽媽。

網民亦被Stephanie爸爸貼心的禮物感動，紛紛留言祝福，亦有不少人表示，透過影片獲得安慰，點擊睇網民留言：

    點擊圖片放大
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同場加映：4孩爸爸送子女幼稚園畢業禮物　本地流浪環台單車遊爭取獨處時刻

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責任編輯：王明芳

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