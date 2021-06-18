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【冷血保姆】港媽群組瘋傳保姆涉虐兒短片　怒掟落墊強餵奶嬰兒哭到撕心裂肺

親子 12:40 2021/06/18

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

網上今日瘋傳一名嬰兒飲奶時，疑遭保姆姨姨虐兒，該名保姆姨姨怒掟落墊強餵奶 ，嬰兒哭到撕心裂肺。短片在網上曝光後，大批網民炮轟該名保姆無人性。

多個Whatsapp港媽群組今日瘋傳保姆涉虐兒約一分半鐘短片，從短片可見，該名保姆強行塞奶嘴到嬰兒口中，之後更狠心怒掟BB落墊，BB哭得撕心裂肺都無動於衷。期間該名保姆不時望閉路電視，又同BB講，

你嗌啦！你嗌啦！

咁你喊啦，好啊！加油啊！

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閉路電視顯示時間是6月18日今天早上。多個WhatsApp港媽群組曝光後引起關注，網傳涉事保母工作了兩個星期，嬰兒媽媽稱，今早保母移開了CCTV鏡頭，但她不知道原來可以遙控鏡頭轉向，又稱該名保母是香港人。

大批網民炮轟涉事保母無人性，BB好慘，期望有人報警，將對方繩之於法。

    點擊圖片放大
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責任編輯：王明芳

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