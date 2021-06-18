【冷血保姆】港媽群組瘋傳保姆涉虐兒短片　怒掟落墊強餵奶嬰兒哭到撕心裂肺

網上今日瘋傳一名嬰兒飲奶時，疑遭保姆姨姨虐兒，該名保姆姨姨怒掟落墊強餵奶 ，嬰兒哭到撕心裂肺。短片在網上曝光後，大批網民炮轟該名保姆無人性。

多個Whatsapp港媽群組今日瘋傳保姆涉虐兒約一分半鐘短片，從短片可見，該名保姆強行塞奶嘴到嬰兒口中，之後更狠心怒掟BB落墊，BB哭得撕心裂肺都無動於衷。期間該名保姆不時望閉路電視，又同BB講，

你嗌啦！你嗌啦！ 咁你喊啦，好啊！加油啊！

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

閉路電視顯示時間是6月18日今天早上。多個WhatsApp港媽群組曝光後引起關注，網傳涉事保母工作了兩個星期，嬰兒媽媽稱，今早保母移開了CCTV鏡頭，但她不知道原來可以遙控鏡頭轉向，又稱該名保母是香港人。

大批網民炮轟涉事保母無人性，BB好慘，期望有人報警，將對方繩之於法。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

TOPick「親子最營食譜大賽」，立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，按此參加

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳