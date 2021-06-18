【冷血保姆】港媽群組瘋傳保姆涉虐兒短片 怒掟落墊強餵奶嬰兒哭到撕心裂肺
親子 12:40 2021/06/18
網上今日瘋傳一名嬰兒飲奶時，疑遭保姆姨姨虐兒，該名保姆姨姨怒掟落墊強餵奶 ，嬰兒哭到撕心裂肺。短片在網上曝光後，大批網民炮轟該名保姆無人性。
多個Whatsapp港媽群組今日瘋傳保姆涉虐兒約一分半鐘短片，從短片可見，該名保姆強行塞奶嘴到嬰兒口中，之後更狠心怒掟BB落墊，BB哭得撕心裂肺都無動於衷。期間該名保姆不時望閉路電視，又同BB講，
你嗌啦！你嗌啦！
咁你喊啦，好啊！加油啊！
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閉路電視顯示時間是6月18日今天早上。多個WhatsApp港媽群組曝光後引起關注，網傳涉事保母工作了兩個星期，嬰兒媽媽稱，今早保母移開了CCTV鏡頭，但她不知道原來可以遙控鏡頭轉向，又稱該名保母是香港人。
大批網民炮轟涉事保母無人性，BB好慘，期望有人報警，將對方繩之於法。
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責任編輯：王明芳