【BB來了】湯怡下月預產期臨盆在即　麥秋成伴愛妻拍黑白孕照

▲ 湯怡下月預產期。（取自IG）

湯怡跟麥秋成今年初結婚，之後宣布懷孕，而下月就是湯怡預產期，懷胎8月多的湯怡已停工待產，日前老公麥秋成於IG分享黑白孕照，期待為人父母心情。

麥秋成在IG分享3張型洛黑白寫真，湯怡穿上黑色長袖短上衣及短褲，露出孕肚，一臉幸福。準爸爸麥秋成蹲下親吻肚皮，把頭貼在太太肚上。

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麥秋成留言︰「讓愛與我們共舞，We are ready！」

湯怡暫未分享照片，但她連日已發放多張懷孕中的生活中，其中一張抱著小狗床上拍照，盡顯母愛。