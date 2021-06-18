【BB來了】湯怡下月預產期臨盆在即 麥秋成伴愛妻拍黑白孕照 娛樂 12:33 2021/06/18 分享： 熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康 ▲ 湯怡下月預產期。（取自IG） 湯怡跟麥秋成今年初結婚，之後宣布懷孕，而下月就是湯怡預產期，懷胎8月多的湯怡已停工待產，日前老公麥秋成於IG分享黑白孕照，期待為人父母心情。 麥秋成在IG分享3張型洛黑白寫真，湯怡穿上黑色長袖短上衣及短褲，露出孕肚，一臉幸福。準爸爸麥秋成蹲下親吻肚皮，把頭貼在太太肚上。 ▼點擊圖片放大 +4 +3 麥秋成留言︰「讓愛與我們共舞，We are ready！」 湯怡暫未分享照片，但她連日已發放多張懷孕中的生活中，其中一張抱著小狗床上拍照，盡顯母愛。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【湯怡結婚】湯怡預產期在7月 遇上麥秋成感幸福：很感謝他在我生命裡出現 18:43 2021/02/26 【湯怡結婚】湯怡預產期在7月 遇上麥秋成感幸福：很感謝他在我生命裡出現 【湯怡結婚】郭富城出席婚禮賀湯怡麥秋成 洪卓立IG發文：做個善良的人 13:59 2021/02/26 【湯怡結婚】郭富城出席婚禮賀湯怡麥秋成 洪卓立IG發文：做個善良的人 【星級減肥瘦身】跟湯怡胡定欣健身教練keep fit 6招腹肌動作減肚腩練馬甲綫【有片】 15:43 2021/01/26 【星級減肥瘦身】跟湯怡胡定欣健身教練keep fit 6招腹肌動作減肚腩練馬甲綫【有片】 你可能感興趣 【湯怡結婚】湯怡預產期在7月 遇上麥秋成感幸福：很感謝他在我生命裡出現 18:43 2021/02/26 【湯怡結婚】湯怡預產期在7月 遇上麥秋成感幸福：很感謝他在我生命裡出現 【湯怡結婚】郭富城出席婚禮賀湯怡麥秋成 洪卓立IG發文：做個善良的人 13:59 2021/02/26 【湯怡結婚】郭富城出席婚禮賀湯怡麥秋成 洪卓立IG發文：做個善良的人 【星級減肥瘦身】跟湯怡胡定欣健身教練keep fit 6招腹肌動作減肚腩練馬甲綫【有片】 15:43 2021/01/26 【星級減肥瘦身】跟湯怡胡定欣健身教練keep fit 6招腹肌動作減肚腩練馬甲綫【有片】 湯怡 麥秋成 新手爸媽 爸媽心聲 懷孕 結婚