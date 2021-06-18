【離別之後】妻癌逝父兼母職日做10多小時養家　林子博仔女勸父釋懷︰你做得好好

▲ 林子博的子女已走出失去媽媽的傷痛，反過來勸爸爸釋懷。

父兼母職的生活不容易，前TVB娛樂主播林子博的太太董燕君（Shirley）於去年10月不敵癌魔離世，遺下一對子女16歲的詠渝和11歲的卓楠。子博與子女的傷口逐漸平復，並已準備好慶祝首個「三缺一」的父親節，子博欣慰子女面對生死時，竟然比自己更硬淨。

林子博太太Shirley於2019年患上罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」，一直為生命奮鬥，自去年公開患病後，想不到獲得四面八方的鼓勵，包括很多圈中人和素未謀面的網民，令Shirley得到很多正能量支撐著，子博憶述道︰

很多人說這個圈好現實，但我不覺得，當時有很多人致電慰問我；甚至不認識的網民為我打氣、說聲加油，我是始料不及的。或許我給人感覺顧家，覺得我抵幫，至少覺得我不是一個衰人。

▲ 林子博父兼母職照顧一對仔女詠渝（左）和卓楠（右）。（湯炳強攝）

難忘18年相依相伴

Shirley最終於去年10月不幸病逝，與太太一起走過18年的子博，難以放下思念之情。人生總要繼續行，子博曾自我勸說不要想太多，但有時也控制不了，「突然見到一些畫面、聽到一些說話，又會勾起回憶。」

子博現正演出舞台劇《男人40 CEO》，近月忙於排練，加上早晚分別做網台和電台節目，一日直踩十多小時至凌晨。他否認用工作麻醉自己，直言這是治標不治本，只是把握機會努力工作。

▲ Shirley在天國繼續守護家人。（林子博facebook圖片）

最近一次他在排戲期間，見有工作人員送來一盒西餅，腦海的回憶隨即浮現。原來工作多忙碌也好，都不能欺騙自己的內心。

我初初以為有人生日，因為上年7月，我的生日都在劇場排戲中度過，當時一班演員為我慶生，我太太都在……

子博眼泛淚光回憶，身旁的細仔卓楠輕拍爸爸肩膀安慰。卓楠對爸爸說，見過他偷偷哭泣。

有一次在沙發上，你給我看過一段片，你記得嗎？

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亡妻遺言︰珍惜一家人食飯時間

Shirley臨終前仍十分支持子博的工作，子博為香港開電視拍了一輯《大叔要變身》，節目導演於去年1月跟隨了子博一家去台灣旅行，因子博盼藉旅行為太太留下美好回憶。當時導演秘密為Shirley錄下一些片段，在節目中播出來，是子博和子女從沒看過的，3人看畢即淚如泉湧。卓楠和詠渝緊記了媽媽的遺言：

媽媽叫我們要經常一起吃飯，因吃飯的時間好珍貴，尤其是晚飯，還叫我們吃飯時不要看電話，我們沒有，因不留神好易咬傷嘴。

▲ 3人翻看舊照片懷念媽媽。（湯炳強攝）

子博自責因長時間工作，未有履行太太的遺願，平日晚上詠渝和卓楠會叫外賣，或自己煮簡單飯菜，之後做完功課便入睡，常等不到爸爸回家。不過兩姊弟非常體諒，毫不介意，詠渝說︰「爸爸要工作賺錢，否則我們沒飯開，我們逢星期日可以一起吃晚飯。」子博聞言更感愧疚︰

一星期應該最少有5日陪伴……我要改變現在的生活模式，我知道仔女很需要我，畢竟他們只有十多歲，我相信太太不想看到我給仔女這樣的生活。

▲ 3人都很懷念家庭旅行的美好時光。（湯炳強攝）

仔女懂事看開生死

懂事的仔女在訪問中屢勸爸爸︰「你要釋懷，知道嗎？」詠渝解釋時間能撫平傷痛，偶爾都有掛念媽媽，但不會太傷心。卓楠則估計是自己與媽媽相處的時間最短暫，「我是最快OK，跟著詠渝，最後才是爸爸。」

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子博向子女解釋，與媽媽牽手18年，經歷了太多，「我們從認識到結婚只有9個月，中間跑得好快，2年就誕女，隔幾年再誕子，期間我轉過幾份工，搬過好多間屋，實在有太多畫面。」

最快看開生死的，是一對仔女，數月間便收拾心情回復正常生活，全因滿滿感受到爸爸的愛，一家人坦承相對，姊弟亦能互相扶持。詠渝和卓楠大讚爸爸非常好，「份人唔衰，所有節日都會送禮物給我們，兒童節都有，最好的禮物是送過iPhone！」眾人破涕為笑。

▲ 林子博欣慰一對子女沒有出現情緒問題，反而是一對子女主動關心他。（湯炳強攝）

仔女︰帶父母去學校活動好威

父母最令他們感到驕傲的，是夠靚仔靚女和年輕，爸爸參加學校陸運會和家長日，都會引來其他同學的羨慕目光，詠渝笑說︰「帶你去家長日都幾威的，你算靚仔！媽咪來家長日，同學都說媽媽保養得好兼後生靚女！」

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卓楠力讚爸爸跑得快，幫手攞獎，「我記得4年級的運動會，你和我跑親子接力，拿到第二定第三名，每年都跑頭幾名的！」子博自豪地說，與太太從未錯過任何學校活動、家長日、面試日、派位、遞表、帶去打針等。

我全部都有做！這是太太訓練我的，她說父母必須要去齊，當然我也很享受，但我太太不會跑步，所以就叫我去為孩子拿個獎牌。

100分滿分，仔女給爸爸幾多分？詠渝速評宇宙級「100萬分」，卓楠要鬥勁，「我俾1億分」，子博看著仔女沾沾自喜。

▲ 一對子女送吻祝父親節快樂！（湯炳強攝）

亡妻成就好爸爸

不過他慨嘆，他能做到一個好爸爸，沒有太太的支援和提點，粗心大意的他根本做不了。「我太太會用文件夾放好仔女的成績表、證書、畢業相、證件相，我一拿起文件夾就行得，所以說到自己有多偉大又如何？根本最大功勞是我太太，我只是負責行出去。」

▲ 林子博正積極進修由羅冠蘭執教的戲劇班，希望能做個好演員。（湯炳強攝）

過去太太成就了好爸爸，現已由子女接棒，負責提點爸爸自己的日程表，希望爸爸能繼續出席他們的大日子。「現在真是子女掉轉照顧我多些。」一家人經歷過生死，子博已懶理外界眼光，認為他博同情也好、是不稱職的爸爸也好，他只希望成為子女心目中的最佳爸爸，做個好榜樣。

我不需要別人認同我是不是一個好爸爸，最重要是我在仔女心目中，我是一個好爸爸便已足夠。

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記者︰林綺玲

場地︰Coffeeflow@饒宗頤文化館