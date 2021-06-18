專業科研實測 雙效淡斑精華 + 防曬霜 顯著淡斑美白

美白淡斑產品可說是女生必備的護膚品，但哪款功效顯著且性價比高呢？德國百年品牌NIVEA早前推出的「雙效淡斑透白精華」及「雙效淡斑防曬修護霜SPF 50」就在水中銀（國際）生物科技有限公司（水中銀）的美白測試中，雙雙被評為美白淡斑功效 顯著；加上產品價格相宜，性價比高，難怪甫推出便成為討論焦點。想知新產品為何如此厲害，立即為大家解構箇中奧秘。

NIVEA新產品美白功效明顯

其實黑色素的形成是用來保護肌膚細胞免受紫外線侵害，而除了遺傳因素以外，陽光照射、肌膚老化，以至飲食和作息習慣亦可能增加皮膚分泌黑色素，繼而形成色斑。由於斑馬魚和人類胚胎的色素調控機制十分相似，所以水中銀利用斑馬魚對美白產品進行測試，了解這些產品對黑色素的抑制表現，而NIVEA「雙效淡斑透白精華」及「雙效淡斑防曬修護霜SPF 50」在相關美白測試中均獲評為美白淡斑功效 顯著。

▲ NIVEA「雙效淡斑透白精華」和「雙效淡斑防曬修護霜SPF 50」通過水中銀生物科技的美白測試，證實兩款產品的美白功效顯著。

科研實證有效抑制黑色素

NIVEA「雙效淡斑透白精華」和「雙效淡斑防曬修護霜SPF 50」在抑制黑色素方面為何如此高效呢？全因兩者加入了品牌的專利配方LUMNIOUS630！NIVEA通過分析肌膚的結構和更生過程，成功研發出專利配方LUMNIOUS630，其功效和安全度均經過科研測試和實驗證明，能有效抑制因陽光引起的色素形成，以及淡化肌膚底層的積聚色斑，並均勻膚色及提升亮白度，實現全天候淡斑美肌。

LUMNIOUS630是NIVEA累積10年科研經驗所研發的專利配方，它能於4星期內有效擊退10年色斑，在淡斑、防曬的同時兼具修護效能，達到預防和擊退色斑效果。在水中銀的美白測試中，蘊含LUMNIOUS630的「雙效淡斑透白精華」和「雙效淡斑防曬修護霜SPF 50」便展示出其明顯的美白淡斑功效──黑色素抑制率分別高達47%和58%，表現隨時與不少專櫃產品相若，但價格卻相對「親民」，性價比之高實在毋須多講。

清爽配方實證不易生暗瘡

作為護膚專家，NIVEA不只是美白產品方面的權威，其產品亦照顧到不同肌膚的需要，例如「全護清爽防曬隔離乳（敏感肌專用）」及「全護清爽防曬隔離乳（高效抗油光）」兩款防曬產品均採用德國專業防曬科技，具有高防曬力、強效防汗抗面油，以及輕薄透氣的特點，而且更通過水中銀的致痘風險排查，證實長期使用而導致皮膚出現暗瘡的機會不高。如此一來，平日即使配戴口罩亦毋須擔心「痘痘」到訪。

NIVEA「全護清爽防曬隔離乳（敏感肌專用）」除了不含香料、色素、Paraben防腐劑外，且經眼週、肌膚相容性測試，配方溫和，並添加了專為敏感肌設計的保濕成分。至於NIVEA「全護清爽防曬隔離乳（高效抗油光）」則採用了德國油水平衡科技，吸收多餘油脂，長時間控油，即使夏日外出也毋須膽心油光滿面！



▲ NIVEA「全護清爽防曬隔離乳（敏感肌專用）」及「高效抗油光」通過水中銀的致痘風險排查，證實長期使用而導致皮膚生暗瘡的機會不高。

品牌大使周秀娜親身實證

其實NIVEA的產品除了得到專業測試機構的認證外，多年來亦獲得廣大用家的支持和肯定，當中不乏知名藝人如倪晨曦和周秀娜也是其捧場客，而周秀娜早前更成為了NIVEA的品牌大使，親身分享其美白體驗。她直言NIVEA「雙效淡斑透白精華」和「雙效淡斑防曬修護霜 SPF 50」的用法簡單，既能減省護膚時間，又能獲得理想的護膚效果。

「早上先塗『雙效淡斑透白精華』作控油、保濕補水及淨肌，再塗上適量『雙效淡斑防曬修護霜SPF 50作全效鎖水滋潤及防禦保護。晚上，徹底潔淨肌膚後，輕柔塗上『雙效淡斑透白精華』作全效深層保濕，於肌膚上形成24小時保護膜，深入肌底完美擊退色斑。」周秀娜說。

▲ 相片來源：倪晨曦IG

輕鬆將美白淡斑融入生活

有專業權威的認證，相信大家已經知道如何揀選高性價比的美白淡斑產品！如果想美白淡斑，「雙效淡斑透白精華」、「雙效淡斑防曬修護霜 SPF 50」自然是你的首選；至於想防曬之餘可避免「痘痘」出現，「全護清爽防曬隔離乳（敏感肌專用）」及「全護清爽防曬隔離乳（高效抗油光）」兩款防曬產品就最適合你。



「雙效淡斑透白精華」、「雙效淡斑防曬修護霜 SPF 50」，以及「全護清爽防曬隔離乳系列」的詳情，現正於萬寧獨賣熱銷中：https://bit.ly/35BItGJ

（資料由客戶提供）