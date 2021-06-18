【最壞身教】野蠻父母辯稱12歲仔點錯餐　一家四口拒付款食霸王火鍋

▲ 泰國有一家四口到一間火鍋店用餐，以12歲仔亂點食物為由拒絕付款。

世上沒有免費午餐，近日泰國有一家四口到一間火鍋店用餐，期間夫婦投訴店員亂上菜，原來是12歲大兒子亂點食物所致，他們以此為由不願付款。即使店方提出打折，他們亦拒絕埋單，更指可報警拘捕兒子。老闆為了息事寧人，勉強讓他們「免費」吃，怎料他們離開時拋下一句無恥說話，令老闆忿然報警求助。

據泰國媒體《Khaosod Online》報道，事發於泰國叻武里府一間火鍋店，上周六（12日）一對夫婦帶同12歲大兒子及約8歲小兒子來到火鍋店，店員安排他們入座後，一家開始點餐。媽媽落單8樣食物，共140泰銖（約35港元），爸爸則點了共值175泰銖（約43港元）的10樣食物，他們如常用餐。

▲ 大兒子以為是自助形式點餐，下單42個菜式。（網上圖片）

爸爸︰你要錢就拉我兒子

後來事情發生，店員不斷上菜，才知道大兒子下單42個菜式，他以為這是自助形式點餐。媽媽看到一枱食物後感到震驚，估計埋單一定很貴。爸爸因不滿店員亂上菜而大聲喧嘩，更走到店外抽煙。

最後埋單合共1360泰銖（約340港元），媽媽希望把多餘的食物退給店方被拒，同時聽到廚房傳來用力放下餐盤的聲音，感到這是店員在向她表達不滿，令她怒火中燒。她向店員推說身上只有200泰銖（約50港元），並聲稱是大兒子亂點餐，爸爸怒指︰

你要錢的話，去報警拘捕我的兒子吧！

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離開時拋下一句無恥說話

當時店員手足無措，只好與身在曼谷老闆聯絡。老闆想與夫婦對話遭拒，指示員工提出可打折，但對方亦拒絕付款，為免他們爭持下去騷擾到其他食客，他惟有通知員工這頓飯免費送給他們。一家人以為事件告一段落，繼續享用食物，他們離開火鍋店時更拋後一句「感謝免費招待」。

▲ 涉事夫婦帶著小兒子來到警局，向老闆道歉。（網上圖片）

42歲的老闆Phawat得悉夫婦的態度後，在facebook公開他們的惡行，並與員工帶備閉路電視片段及單據報警求助。本周一（14日）下午6時半左右，涉事夫婦帶著小兒子來到警局，向Phawat道歉並全單結帳，支付了1360泰銖（約340港元），雙方經談判後達成和解。Phawat沒收下這些錢，只作為給員工的獎賞。

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責任編輯：王明芳