【海上安全】水警總區啟用11艘新船取代退役警輪　以提升海上救援及執法能力

▲ 多重任務截擊艇。（資料圖片）

警務處水警總區今日（18日）於西貢大廟灣啟用11艘新船，更換已退役的警輪，以提升水警在海上的救援和執法能力，確保香港水域的安全和治安。

今日啟用的新船包括八艘航速超過每小時100公里的多重任務截擊艇；兩艘屬政府紀律部隊首次配置、適用於淺水地帶和后海灣泥灘的水陸兩用氣墊船；另外亦包括一艘用作內部訓練的高速追截訓練艇。



警務處處長鄧炳強在新船啟用儀式致辭時表示，「船隊更換計劃」是水警總區有史以來最大規模的船隊購置計劃，連同今日啟用的十一艘新船，警隊未來數年將會有合共124艘不同類型的新警輪和支援小艇陸續投入服務，以應付未來20年香港水域治安和執法的挑戰。

鄧炳強並讚揚水警總區一直堅守崗位，持續破獲海上走私活動和拘捕非法入境者。他相信新添置的船艇將增強水警保護香港海上邊界安全的能力。

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責任編輯：曾卓鋒