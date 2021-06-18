【免費STEM堂】城大工學院首辦網上虛擬學生專題研發展覽　設STEM工作坊有機會獲免費實驗材料包【內附報名連結】

▲ 香港城市大學工學院首辦網上虛擬「學生專題研發展覽」，免費參加。(大學提供)

香港城市大學工學院於6月29至30日兩天，首次舉辦網上虛擬學生專題研發展覽。這次展覽除了以趣味短片展出30項畢業生研發作品外，更會有8場直播STEM工作坊，其中3個工作坊更備有實驗材料包免費送予首50名報名人士，讓中學生可在家中或學校化身工程師，並隨著城大學者指導，進行實驗及即時交流，以有趣的方式掌握工程科學知識。



這次展覽涉獵的科學領域十分廣泛，涵蓋建築學及土木工程、生物醫學工程、電腦科學、電機工程、材料科學及工程、機械工程、先進設計及系統工程和建築科技等。



香港城市大學工學院副院長（教育）石燦鴻教授表示：「學院為了在後疫情時代，讓更多公眾人士，尤其是中學生提升學習工程科學的興趣，特別首次把學士課程畢業生的專題研發展覽搬到網上。其中3個直播STEM工作坊更備有免費實驗材料包提供給首50名報名者，讓參加者可在學者的直接指導下，在家完成實驗。」

備有免費實驗材料包的STEM工作坊，包括：

1.電機工程學系<透視無綫通訊>︰參與中學生與學者一起探測圍繞我們的無綫電波。



2.生物醫學工程學系<手動紙製離心機>︰高速離心機是各種生物醫學應用中其中一種最常用的實驗室設備，例如用於疾病診斷。參與中學生可利用在家中找到的簡單材料，來製作一個DIY手動離心機，實現高達125,000rpm的旋轉速度。



3.建築學及土木工程學系<運用建築信息模擬技術實施虛擬設計及建造>︰參與中學生體驗學者如何使用VR和流動應用程式，演示BIM這種新興的建築信息模擬技術實施虛擬建築設計和建造。



由於8個STEM工作坊名額有限，有興趣的中學生及公眾人士可到城大工學院學生專題研發展覽網址登記。歡迎中學生及公眾人士報名參加，費用全免。

查詢電話：3442 6227



記者：郭秀芳