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【調教你MIRROR】Jer與AK樂壇爭獎起衝突　柳應廷爆喊剖白跟兄弟放下心結

娛樂 13:59 2021/06/18

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Jer節目中感觸落淚。

人氣男團MIRROR出道兩年半，團隊成績亮麗，但作為獨立個體，每個成員又有否真正面對自己，找到定位？MIRROR的12位成員將接受梁祖堯的「調教」，期間斷絕經理人保護及杜絕偶像包袱。成員間激罕地深情剖白，兄弟間互相借鏡學習，務求令12位成員進化成更團結的「Better MIRROR」。

今晚（6 月18日）播出的《調教你MIRROR》講到，梁祖堯安排一系列自我認知課堂，讓MIRROR各成員重新認識彼此，給予對方一個久違的擁抱。

Jer在節目一時感觸。（ViuTV圖片）

【調教你MIRROR】陳卓賢內心藏難言之隱　梁祖堯傾談後對Ian改觀：是最真實的人

期間，Jer（柳應廷）與Anson Kong（江𤒹生）二人相擁而泣，Anson Kong對他說了一句Sorry，Jer頓時覺得「有好多寬恕喺擁抱個時出現咗，大家都放下心中芥蒂」。

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原來二人的衝突源於本年初舉行的樂壇頒獎禮，當時Jer奪得「叱咤樂壇生力軍」金獎，但有份競逐的隊友Anson Kong卻被拍到反應冷淡，被網民形容「黑面」，且AK全程坐在椅上，未有跟隊員一齊起身祝賀，反而是Jer主動跟AK相擁，故惹來二人內鬥的討論。

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節目中，Jer和AK即場剖白自己的心結及內心感受，過程中二人泣不成聲，令人相當心痛，但卻都放下心結。

同場加映： MIRROR訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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