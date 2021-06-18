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【專營巴士】三間專營巴士公司專營權將屆滿　政府歡迎公眾提出意見

社會 13:38 2021/06/18

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城巴（專營權二）、龍運及新巴現有專營權將屆滿。（資料圖片）

政府發言人今日（18日） 表示，政府計劃與城巴有限公司（機場及北大嶼山巴士網絡專營權 ）（城巴（專營權二））、龍運巴士有限公司（龍運）及新世界第一巴士服務有限公司（新巴）商議其現有專營權屆滿後為期十年的新專營權事宜，歡迎公眾就該三個新專營權的相關要求向政府提交意見。
 
發言人表示，城巴（專營權二）及龍運現有的專營權將於2023年5月1日屆滿，而新巴的專營權則將於2023年7月1日屆滿。三間專營巴士公司已表示有意申請為期十年的新專營權。根據《公共巴士服務條例》（第230章）（《條例》），行政長官會同行政會議可向公司批予經營公共巴士服務的專營權，專營權的年期不可超逾十年。《條例》亦規定，專營巴士公司在專營期內的任何時間，均須維持達致運輸署署長滿意程度的適當而有效率的公共巴士服務。

發言人表示，城巴（專營權二）、龍運及新巴一直提供適當而有效率的巴士服務，並表示願意繼續投資以進一步改善巴士服務。基於營運成本上升，以及面對來自其他公共交通工具的競爭，預計巴士行業的營運環境在可見的將來越見艱巨。在商討新專營權時，政府會致力進一步提高巴士服務的水平和巴士安全。
 
三個專營權事宜的文件可在運輸及房屋局網站和運輸署網站下載。公眾可在今年九月十日或之前，透過運輸署網站的網上表格、郵寄（九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署南座16樓，運輸署巴士及鐵路科）、傳真（2802 2679）或電郵（bus-franchise@td.gov.hk），就該三個新專營權的相關要求向政府提交書面意見。

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責任編輯：曾卓鋒

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