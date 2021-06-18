【盛夏友晴天】香港出身加入彼思動畫24年　PIXAR攝影師林敬雄憶奮鬥歲月

▲ 林敬雄在彼思新作《盛夏友晴天》任攝影構圖指導。

迪士尼與彼思全新原創動畫《盛夏友晴天》（Luca）融合奇妙的海獸世界，以及意大利小鎮風光，而少年的追夢歷險刺激搞笑，真摯的友誼最是動人。這部動畫製作班底精英雲集，當中來自香港的林敬雄（Patrick）就為本片擔任攝影構圖指導。加入彼思24年的他接受專訪時就坦言，這個有關夢想和友情的故事勾起他不少那些年的回憶。

▲ 動畫中美麗的意大利臨海小鎮，以導演家鄉熱那亞的五海村為設計藍本。導演Enrico Casarosa在意大利成長的經歷，啟發他創作出《盛夏友晴天》這部充滿青春、歷險及友誼的夏日動畫。

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《盛夏友晴天》是短片《La Luna》的金像提名導演首次執導的動畫長片。編劇有Jesse Andrews，以及曾參與創作《靈魂奇遇記》的Mike Jones。故事講述13歲的小海獸Luca自小被父母教導不要接觸人類，皆因在他們棲息地小鎮以獵殺海獸馳名。

不過一向循規蹈矩的他還是按捺不住對岸上人類世界的好奇心，直至他結識了天不怕地不怕的Alberto，發現自己離開水面便有能力變成人類模樣，於是他們決定化身少年人，齊齊遊走在意大利臨海小鎮，享受gelato雪糕及美味意粉，駕駛Vespa電單車追求自由和刺激。

Luca和Alberto在小鎮結識了開朗堅強的女孩Giulia，組成三人組參加比賽希望贏取電單車。然而，他們卻時刻要提防碰到水，以免打回原形現出海獸真身。與此同時，Luca父母也上岸尋找失蹤兒子。

▲ 來自香港的林敬雄加入彼思 24 年，他為《盛夏友晴天》擔任攝影構圖指導

曾參予《玩轉腦朋友》製作

彼思動畫幕後精英來自五湖四海，如本片導演的祖家是意大利，而為本片擔任攝影構圖指導（Layout Artist）的林敬雄則來自香港。Patrick解釋：「Layout部門可以說是攝影製作組，我們拍3D動畫其實和拍真人電影很相似。但有別於拍戲用真實的攝影機，我們做動畫就用虛擬攝影機在3D模型中取景。」

Patrick在香港長大，中三後到加拿大升學，之後就在美國三藩市的加州藝術學院讀電影，主修真人攝影。1997年他加入彼思，24年來他參與製作過不少出色動畫，包括《沖天救兵》（Up）及《玩轉腦朋友》（Inside Out）等。

他指出但凡以海底為背景的動畫，製作上都很考工夫。「雖然我們在製作兩集《海底奇兵》電影時都累積了經驗，但今次我們想拍得更加有真實感，所以採用了Camera Capture的技術。PIXAR有個游泳池，我們在池中設置了很多標記，我們再用真的攝影機，拍攝人游水的過程，再把那些動態放入電腦，我就可以知道應如何取景。」至於角色由海獸1秒變人類的過程極其流暢，標誌着電腦特技製作上的顯著進步。

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離鄉別井適應環境靠朋友

今回小海獸跳出舒適區，在人類世界歷險的故事，原來也令Patrick想起自己十來歲時由香港去到北美讀書的經歷。

「我那時的年紀和主角Luca差不多，在新地方我既不認識人，語言溝通又不好，文化方面也不適應，真的有點驚。要適應新環境，我覺得最重要是認識到好朋友。幸而我識到個美國人roommate，我在他身上學到很多當地文化，如他在感恩節時帶我去他家跟其父母一起吃飯，對我融入美國社會有很大幫助。」

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▲ 林敬雄任攝影總監的《玩轉腦朋友》曾獲奧斯卡最佳動畫。

這部動畫除帶出友誼可貴外，也看到導演對宮崎駿動畫的喜愛。Patrick說故事中的虛構小鎮命為Portorosso，就是向以意大利為背景的《飛天紅豬俠》（Porco Rosso）致敬。」

他指：「動畫以意大利海邊小鎮為背景，儼如導演給故鄉熱那亞的一封情書。對此，離開香港數十年的Patrick就不諱言很懷念香港的風景：「如有機會，我也想在動畫中呈現香港璀璨的夜景；另一樣我覺得很神奇的是香港建築工人的搭棚技術，有機會我也想在動畫中把它表達出來。」

（《盛夏友晴天》2021年6月24日上映）

記者：胡慧雯

同場加映：馬貫東訪問