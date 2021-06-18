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【曱甴出沒】網民淘曱甴屋反引曱甴通處走　專家解構一個原因殺不死反吸引曱甴出動

休閒消費 15:47 2021/06/18

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

有網民淘寶購買曱甴屋殺滅曱甴，反引曱甴通處走，大感困惑。

夏日炎炎，促進蚊蟲滋生，又是曱甴出沒的時候！有網民發現屋企出現曱甴，於是淘寶買了殺蟑餌劑，可是不能「殺蟑」，反而「餌」了很多曱甴通處走。帖文一出，引來網民熱議。TOPick亦請教專家解構這情況。

有網民近日（16日）於淘寶唔開心share（中伏group）分享買了殺曱甴藥（曱甴屋）但殺不死曱甴的苦惱經歷。他表示夏天有時會出現曱甴，因此從淘寶買了一款殺曱甴藥試試功效。

殺唔死啲曱甴，反而引左好多出來！

點擊大圖了解網民意見：

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記者從淘寶官網了解，這款殺蟑餌劑（優惠價人民幣26.9元）一盒有26個曱甴屋。賣家建議用家每10平方米放3個曱甴屋，可放在陰暗角落及牆壁角落等地方。可是，為何不能殺死曱甴，反而引出了牠們？

TOPick訪問IDebug滅蟲百科的滅蟲專家Herbert，他指曱甴有不同品種，有可能這殺曱甴藥的濃度及或成分不足夠殺滅相關曱甴品種，反而驚動牠們到處走，

如果用了殺曱甴藥反而出現了很多曱甴，未必是曱甴數量增加了，可能驚動原本躲起來的曱甴。

殺滅曱甴需先了解源頭

他續指，如想有效趕走家中曱甴，首先要了解曱甴的源頭，再用相應的方法。

如果源頭來自渠口或垃圾房，可以用「驅」的方法，例如把天然的檸檬或肥皂水針對性放在渠口或門口位，令曱甴不走進屋企。

如源頭來自屋企，可能已經有曱甴巢穴，可用「滅」的方法，例如選用煙霧式的殺蟲劑，或者在噴殺蟲藥，殺滅曱甴。

3大天然方法趕絕小強，即睇【下一頁

TOPick綜合多位專家的建議，列出對付蟑螂的方法：

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同場加映：想了更多豪宅裝修？即睇【下一頁

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責任編輯：陳珈希

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