【寶寶大過天】「允豬」讀靈糧堂幼稚園重培育藝術　4歲梁芯語性格主動具音樂天份

▲ 4歲梁芯語就讀幼稚園，更具音樂天份。

TVB劇集《寶寶大過天》近日正播映中，此劇講述新手父母的辛酸以及育兒上的矛盾，題材頗貼地，而劇裡飾演岑麗香女兒「游日童」的童星梁芯語，3年前曾於《BB來了》扮演「允豬」，現年4歲的梁芯語已經返學，她正就讀於香港靈糧堂幼稚園。

該校頗受家長歡迎，著重重培養藝術氣質，為一間happy school，而梁芯語獲老師不錯的評價，被讚性格夠主動，亦愛參加音樂活動，她亦難忘可以拍劇做童星。

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▲ 梁芯語於劇裡演岑麗香的女兒童童。

自從3年前播畢《BB來了》後，樣子可愛的梁芯語大受觀眾的愛戴，芯語於拍攝《寶寶大過天》時只得兩歲半，現在她已經4歲，而芯語的媽媽更為她開設IG帳戶，分享她的生活點滴，早前其IG便轉載劇集監製讚芯語的演技之報導，當中寫道「好記性不怕醜，劇中有不少喊戲，她喊完，聽到嗌Cut便會收聲，十分叻女。」

▲ 梁芯語性格開朗又主動。

去年9月獲學校獎項

而梁芯語正於香港靈糧堂幼稚園藍田分校就讀，去年9月芯語媽咪於IG分享女兒獲「友愛獎」的獎狀，當中她留言道：

感恩芯語係一間好有愛既（嘅）幼稚園成長

回想當天千挑萬選，最後選左（咗）間Happy School比你，真的一切早有預備

你的第一張豬肉獎獎狀[友愛獎]

同家長傾談之中，才發現原來每個小朋友都唔同獎狀，上年雖然返學時間好短，但老師都好細心觀察你哋每一個小朋友，感恩遇到一班好老師、好同學、好家長

同學仔話你呢張獎狀實至名歸

大部份小朋友都識你，但媽媽心裏好懷疑，究竟你喺學校做咗啲乜嘢令到小朋友都知你叫咩名

請你繼續努力💪🏻

Play Hard Work Hard

而老師給予芯語的評語也不錯，大讚芯語個性活潑，善良，喜歡與人交流。另外芯語喜愛結交朋友，能與同伴互動，如手牽手和擁抱，她亦會主動加入同伴間的社交活動，例如一起閱讀同一本書，可見她的社交能力發展理想。

▲ 去年獲頒「友愛獎」獎狀。

語言能力良好

此外芯語的語言表達能力和理解能力均發展良好，芯語亦被讚於音樂活動中表現愉快投入，喜歡樂器之外，能跟隨教師一起敲打或拍打節奏，具節奏感。

香港靈糧堂幼稚園創校於1972年，在全港設有7間分校（下稱靈糧堂），除銅鑼灣正校外，還有馬鞍山、藍田、鑽石山、荃灣、秀德、秀德（二校）分校，當中以位於銅鑼灣的香港靈糧堂幼稚園尤其受歡迎。

林嘉欣長女Kayla便是銅鑼灣正校校友，7間幼稚園全部參與「免費優質幼稚園教育計劃」，除了荃灣分校外，其餘幼稚園均是學費全免，故成為不少家長心儀的學校。

▲ 香港靈糧堂幼稚園甚得家長歡心。（經濟日報圖片）

校內設有語文區、科學區、建構區、積木區等不同區域，小朋友每日都進行分區學習，自行選擇去不同的區域活動。由小朋友主導整個活動過程，老師在當中只作引導的角色，並不干預，期間為學生記錄學習過程，而小朋友分區學習後會以口頭報告分享感受。

另外學校注重培養小朋友的藝術氣質，課程融合音樂及藝術元素，提升創造力。音樂課程方面，校方採用奧福兒童音樂教學法，以音樂開發小朋友的想像空間。

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而靈糧堂的校舍，設計亦出名夠創意，校方重視校園的設計，靈糧堂更有「水龍頭學校」之稱，因為學校每個水龍頭都不一樣，亦因此於1998年獲美國建築師學會的設計獎項。

此外不少靈糧堂學生可升讀名牌小學，如聖保羅男女中學附屬小學、瑪利曼小學、番禺會所華仁小學、故深受家長歡迎。

同場加映：Lucy媽專訪