【7.21暴動案】6人涉暴動等罪1人無罪獲釋　5人被裁定罪名成立

▲ 首被告王志榮獲無罪釋放。（陳國峰攝）

前年7.21元朗白衣人暴動事件，吳偉南等6名涉案被告否認暴動等6罪受審，法官今（18日）於區域法院宣讀裁決時指，現場片段拍攝到一名身穿印有「中國製造」字樣上衣及黃黑波鞋的人，但法官認為該人與首被告王志榮樣貌不相似，而就721翌日該波鞋出現在王家中，法官認為是被告幫人保管該波鞋，行為自招嫌疑，王最終被裁定無罪釋放。法官今午續宣讀裁決，其餘5名被告被裁定罪名成立。

6人涉7.21元朗暴動裁決，即看今早開庭前情況：

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6名否認控罪的被告為王志榮（55歲；運輸工人）、黃英傑（49歲；電工）、鄧懷琛（61歲；商人）、吳偉南（58歲；貨車司機）、鄧英斌（61歲；退休）及蔡立基（40歲；機械技工），他們否認暴動、有意圖傷害他人及串謀有意圖傷害他人等6罪。同案另外2名被告林觀良（49歲；商人）及林啟明（44歲；商人）則在開審前承認暴動罪，押後至今一同處理。

法官今宣讀裁決時指，現場片段拍攝到一名身穿印有「中國製造」字樣上衣及黃黑波鞋的人，但法官認為該人與首被告王志榮樣貌不完全相像；而就案發翌日該波鞋出現在王家中，法官則認為，片段中的人於7月21日當天從被告所住大廈的低層出發到元朗站，再由元朗站返回，被告是幫人保管該波鞋，行為自招嫌疑。

法官另引述黃英傑的大律師陳詞時指，有白衣人在F出口附近的閘機外指罵閘內的黑衣人時，片段拍到黃英傑手指被人推跌的指示牌，辯方解釋黃是因為黑衣人「搞事」及破壞才指罵。但法官稱不同意此說法，指黃只是指罵挑釁他的黑衣人，卻沒有責罵他身旁揮動物品打閘內市民的女子，亦與白衣人站在同一陣線，片段拍攝到林卓廷安慰閘內市民，並指已通知警方到場等。

法官認為黃英傑的說法沒有說出事實的全部，隱瞞自己偏幫白衣人，並沒有責罵身邊行為更激烈的白衣人，黃是以鼓勵者身分參與暴動及有意圖傷人。

而就被告鄧英斌的證供，法官表示鄧雖然身為八鄉村長，但法官認為他若要保護村民，可以在村口站崗，無必要在深夜勞師動眾到元朗站，而他在場時手持木棍，讓人看見是白衣人襲擊黑衣人，明顯有鼓勵作用，裁定他是鼓勵者的身分，並有意圖而傷害黑衣人。

由於裁決未宣讀完畢，法官亦未正式宣告被告是否罪名成立，案件押後至下午繼續。而處理被告保釋時，王志榮的代表大律師關唐利問到王是否下午不用返回法庭，法官才宣告王無罪，王即時無罪釋放。法官並撤銷黃英傑、鄧懷琛、鄧英斌，本案現餘吳偉南續准保釋，其餘被告則被還押。

王志榮的代表大律師關唐利在庭外被問及裁決有否還社會一個真相時，關表示不予置評，但稱「法律就好奇怪嘅」，關並表示沒有訟費申請。

控方早前於開案陳詞指，案發當晚10時40分開始，有白衣人衝入元朗站收費閘內襲擊黑衣人，及後白衣人與黑衣人相隔收費閘互相指罵及爭執，身穿印有「中國製造」字樣白色上衣的被告王志榮，聯同其他白衣人咒罵黑衣人及向黑衣人投擲雜物。

控方又指，被告黃英傑及蔡立基曾指罵黑衣人，被告鄧英斌手持長枝條，與其他白衣人一同行走及聚集。及後白衣人衝入收費閘內，被告蔡立基聯同白衣人在通往月台的樓梯上以藤條打1名男子。

控方又指另有白衣人手持木棍及藤條在英龍圍外聚集，被告鄧懷琛與吳偉南以長枝條及木棍襲擊黑衣人。另外在元朗站J出口捲閘，有黑衣人用雨傘襲擊捲閘外的白衣人，有被告聯同白衣人強行拉開捲閘，衝入元朗站及形點商場施襲。

本案審訊達25天，共傳召16名控方證人，其中部分證人曾要求匿名及在屏風後作供，最終法官葉佐文決定劃一處理，為16名證人頒匿名令，2名警員的證供則以書面形式處理。

6名被告中僅吳偉南一人出庭自辯，吳偉南供稱，案發當天他吃燉蛋後途徑元朗站附近的英龍圍牌坊，看見有人群爭執，他認識當中部分村民。吳稱獲「Kitty姨」告知有群眾「入嚟拆祠堂」 ，吳相信說法，並擔心有人破壞財產及傷害村民，遂上前勸人離開，及後吳被人拳擊打中，吳曾向人揮棍，但強調沒有擊中人。

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記者：林欣樂