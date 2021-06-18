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【新冠肺炎】今日新增3宗輸入確診個案　本港連續11天無本地感染個案

社會 14:34 2021/06/18

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本港新冠肺炎疫情持續放緩。（經濟日報資料圖片）

本港今日(18日)新增3宗新冠肺炎確診個案，均屬輸入個案，已是連續11天無新增本地感染個案。本地新冠肺炎確診個案累計數目為11,885宗，包括11,884宗確診個案及1宗疑似個案。

澳門新聞局昨日（17日）表示，若本港連續14天沒有本地個案，才有條件磋商放寛港澳兩地的出入境措施，換言之若本港零本地感染者的情況持續至下周一（21日），則可與澳門當局商討通關細節。詳情請見【下一頁

本港一名居薄扶林華富邨華珍樓18歲港男，日前返回澳門檢疫隔離期間，檢出對新冠肺炎病毒呈弱陽性。澳門當局稱患者屬澳門居民，由於體內病毒量太少，實驗室經多番努力下亦無法做到病毒基因測序；據目前資料顯示，患者感染的病毒為D614G病毒，於去年12月曾在香港流行，考慮有關個案屬復陽個案的機會較高。詳情請見【下一頁

同場加映，年輕老師失聲揭聲帶長繭，專家指熱敷按摩頸部助聲帶放鬆：

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HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

 

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