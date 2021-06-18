【新冠肺炎】今日新增3宗輸入確診個案 本港連續11天無本地感染個案
社會 14:34 2021/06/18
本港今日(18日)新增3宗新冠肺炎確診個案，均屬輸入個案，已是連續11天無新增本地感染個案。本地新冠肺炎確診個案累計數目為11,885宗，包括11,884宗確診個案及1宗疑似個案。
澳門新聞局昨日（17日）表示，若本港連續14天沒有本地個案，才有條件磋商放寛港澳兩地的出入境措施，換言之若本港零本地感染者的情況持續至下周一（21日），則可與澳門當局商討通關細節。詳情請見【下一頁】
本港一名居薄扶林華富邨華珍樓18歲港男，日前返回澳門檢疫隔離期間，檢出對新冠肺炎病毒呈弱陽性。澳門當局稱患者屬澳門居民，由於體內病毒量太少，實驗室經多番努力下亦無法做到病毒基因測序；據目前資料顯示，患者感染的病毒為D614G病毒，於去年12月曾在香港流行，考慮有關個案屬復陽個案的機會較高。詳情請見【下一頁】
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責任編輯：陳正怡