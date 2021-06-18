【開心速遞】捲不雅片風波後首露面　吳偉豪為拍片剖白：我唔應該拍

▲ 吳偉豪捲不雅片後首露面。

《愛．回家之開心速遞》「朱凌凌」吳偉豪，在5月初因討論區上有流出一段他在沖涼時所拍的12秒短片，因疑動作不雅，成網民熱話，事後吳偉豪表示已報謷求助，但一直未再有公開露面。

自捲入不雅片風波後，吳偉豪一直被指「潛水」。至今日（18日）才正式露面，出席《開心速遞》演員在電視城的活動，已有備以來面對傳媒的吳偉豪，他狀態不錯，並大方受訪。

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吳偉豪滿面笑容，被傳媒拍照，從發生自慰片風波後，吳偉豪被問休息了多久，他指一直開工，現時專注工作。」

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提到不雅片流出，他坦承自己是片中主角，但事件已交警方處理，不方便討論。被問及心情，吳偉豪指尚可，因為一直在開工，反而要多謝這段時間支持自己的家人、同事、朋友以及影迷。」

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他又被問是否後悔，吳偉豪未作否認，坦言：「都覺得唔應該咁做。」不過，他指TVB方面也很體諒，未有影響之後工作。

對網民評論，以及為何片段會流出，吳偉豪自言不會放在心上，但很多事不方便回應，也笑道叫大家不要想得太多。

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