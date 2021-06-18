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【著數優惠】百佳Oishi Su-pa-推出開心周年慶　一連3日買滿$500送零食驚喜袋

休閒消費 16:23 2021/06/18

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

百佳OishI Su-pa-慶祝成立一周年，推出開心周年慶。（百佳提供）

去百佳超級市場shopping，相信大家都會被Oishi Su-pa-歌曲洗腦。原來Oishi Su-pa-一歲生日了。為慶祝成立一周年，由即日起全港37間Oishi Su-pa-分店會舉辦開心周年慶，3大優惠亮點包括有易賞錢會員尊享的一周年驚喜袋大贈送、逾200款全新精選產品進駐，以及新增設的超抵日本直送產品均一價$15及$20區。

易賞錢會員消費滿$500，可獲一周年精美驚喜袋。（百佳提供）

由即日起至至6月20日一連3天，所有易賞錢會員凡於Oishi Su-pa-分店消費滿$500，即送一個裝有精選零食的一周年精美驚喜袋（總值$48.8）。

Oishi Su-pa-網羅逾200款環球直送及獨家限定的全新產品，例如有K&K日本海膽凍（每件$95）、日本海捕螢光魷魚（每件$39.9）等，即日起至7月1日於任何分店買兩罐 K&K罐頭產品，即享95折優惠。

而獨家直送的CJ GOURMET西班牙辣味蝦薄餅及意大利瑪格麗特薄餅（各$49.5）等，則可享買1送1優惠，買兩件更送菓汁先生橙汁、蘋果汁或雜果賓治飲品1公升一支（價值$18.9），送完即止。

日本直送產品均一價區，貨品只需$15及$20。（百佳提供）

店家亦推出日本直送產品均一價區，只需以超筍價$15及$20，即可購買多款日本糧油雜貨、人氣零食飲品等，包括有HOKKA金澤曲奇、越後製菓海膽米餅及朝日玄米抹茶奶油布朗尼等，一次過掃回家慢慢享受。

記者︰黃依情

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