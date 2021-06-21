【港媽創業】兩兒患蠶豆症濕疹社工媽媽辭工照料　創業賣自製天然護膚品助己助人

▲ 因為兩名兒子患有蠶豆症，而大仔更兼有嚴重濕疹，社工媽媽阿冰決心辭工專心照料兩名兒子，自製天然護膚品及清潔劑，竟成就了一門事業。

要當一個新手媽媽已經不容易，尤其當知道兒子患有蠶豆症及嚴重濕疹，更加會令新手媽媽束手無策。阿冰經歷過大仔種種病發的情況，經過醫生的指導以及靠自己看書鑽研，現已成為半個專家，更能夠利用自製的產品改善囝囝情況，當細仔出世時再度得知同樣患有蠶豆症，阿冰已經可以從容面對。6年前她創立了「蠶豆媽媽」天然DIY護膚品牌，希望透過自身經歷與同路人分享心得。

▲ 大仔小時候患濕疹，阿冰試盡各種辨法都無效，最終決定徹底改變生活習慣，並利用不同的天然精油加乳霜調配一些可紓緩濕疹的產品，令兒子逐漸好轉。（受訪者提供）

大家常說「久病成醫」，阿冰就正因為兩個子兒患有蠶豆症，加上大仔曾經有嚴重濕疹，令她成為了半個專家，她表示慶幸自己的家庭醫生相當有經驗，當第一次帶同仍是手抱嬰兒的大仔去見醫生時，他就耐心地跟阿冰解釋蠶豆症的種種以及要注意的事情，阿冰亦不斷看書籍、上網尋找資料，由當初對蠶豆症一無所知，到後來已不覺得是一回事，她說︰

當我生細仔的時候，護士走過來告訴我BB有蠶豆症，我只冷靜地回應︰『是嗎？好的。』姑娘奇怪地看著我，我就告訴她因為我大仔也有蠶豆症！然後姑娘鬆一口氣說︰『那請你幫一個忙，可以安慰哪位正在哭的媽媽嗎？因為她剛知道BB有蠶豆症。』

▲ 阿冰表示兩個仔的病祝福了她，使她更注重健康，因此她希望可以再祝福其他人。（受訪者提供）

十萬港人患蠶豆症

蠶豆症是本港常見的遺傳疾病，學名簡稱G6PD，是指紅血球中缺乏一種可作保護的酵素，單是香港就有逾十萬人患上。患者若接觸到致敏原，如臭丸、蠶豆、薄荷、金銀花等，輕微的會感到疲倦、皮膚變黃，嚴重的話會出現溶血及昏迷情況，對於初生嬰兒或重症患者很容易會有生命危險，但醫學上暫時未有根治蠶豆症的方法。

大仔濕疹爆發

自從大仔出世後，阿冰將全副心神都放在兒子身上，當他4個月大的時候，更突然濕疹爆發，阿冰形容情況一發不可收拾︰

起初面上出點點，後來愈來愈嚴重，看過不少皮膚科醫生，用過不少類固醇藥物。大仔大約一歲大，情況最嚴重，幾乎全身都爛，每天睡醒他的枕頭和衫全都是黃色水和血，我覺得好徬徨無助，每次一停類固醇就復發，令我心情大起大落。

為了照顧兒子，阿冰因而要辭去做了逾10年的社工工作，阿冰在兒子身上試盡市面所有的護膚品、藥物甚至偏方，但兒子情況仍時好時壞。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

阿冰在結婚前曾經報讀一些手工皂課程，亦崇尚綠色生活方式，於是決定徹底改變生活習慣，將家中的化學產品都棄掉，包括護膚品及清潔劑等，從此跟化學品斷絕任何聯繫。她開始自製全天然的清潔用品，見兒子濕疹稍有好轉，便利用不同的天然精油加乳霜調配一些可紓緩濕疹的產品，她笑言好像把兒子當成白老鼠，但與其使用坊間一些成分不明的產品，倒不如靠自己，結果經過一段時間的努力，大仔的濕疹終於完全康復過來。

推出自製全天然有機產品

2015年阿冰花上廿萬的資金，創立了「蠶豆媽媽」天然DIY護膚品牌，出售自製的天然有機產品，包括專為濕疹患者或蠶豆症患者而設的系列，特別是蠶豆症患者專用產品如熱痱水、蚊怕水等，當中絕對不能加入薄荷腦及樟腦成分。而店內的皇牌產品就是濕疹抗敏修復膏，大約每月售出數百瓶，有助止痕、消炎、修復傷口，所用的成分屬食用級，就連孕婦及嬰兒都可使用，即使不慎入口也不怕。阿冰表示成本主要用在租金及原材料上，因為知道幫襯的客人多有皮膚問題，所以她堅持使用外國進口的優質及有機認證的原材料。

▲ 阿冰姐姐向來對護膚品有極高要求，因此她負責品牌的產品研發及製作。（受訪者提供）

現時店舖共聘請了7名員工，阿冰主要對外，負責打理店舖及面對客人，她甚至給客人自己的手機號碼，若客人有甚麼皮膚或產品問題她都會親自回覆解答，而阿冰姐姐則負責產品製作。她說︰

我會將自己的經歷跟客人分享，他們又會問我意見，我有時更要當上聆聽者及輔導者的角色，又要鼓勵他們不要因為患病而氣餒，性質有點像我從前做社工一樣。而我姐姐向來對護膚品有極高要求，因此她非常適合做產品研發及製作，好像我想推出一款防曬產品，她足足測試了6年才滿意。

阿冰表示最難忘是今年農曆新年年初二那天，她如常在店內看舖，有一個約幼稚園K3大的小妹妹走進店內跟她打招呼，阿冰不以為意，尾隨的父母就展示出女兒嬰兒時的照片，阿冰當下才記起小妹妹就是從前那個患嚴重濕疹的BB女，她形容BB女的情況比自己兒子嚴重多倍，但現在小女孩皮膚上竟然沒半點濕疹痕跡，原來就是用了阿冰的產品而痊癒，於是一家人特意前來道謝，阿冰既開心亦感到到一份人情味。

希望祝福同路人

阿冰兩個兒子今年已經分別9歲和6歲，她慶幸兒子們的蠶豆症及濕疹病情控制得很好，亦慶幸沒有太嚴重病發情況發生，因為一家人的日常生活及飲食都非常小心謹慎。試過有一次三母子跳上了一架的士，誰知的士內吊著一袋臭丸，阿冰為免解釋太多便找個藉口向司機說忘記買東西而要立即下車。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

她說︰

只要生活小心點，其實蠶豆症患者跟普通人沒分別。我曾經天天以淚洗面，認為是自己懷孕的時候吃了太多蠶豆所致，最難受是別人的誤解，一些陌生人見到兒子的濕疹不但會過份關心，我又會經常被人質問是否懷孕時或餵人奶時沒戒口亂吃東西，這都成了一種壓力。

阿冰希望以自身經歷幫助同路人，雖然打理生意減少了親子時間，但她感謝丈夫的支持及代為檢查兒子的功課，她說︰

兩個仔的病祝福了我，使我更注重健康，我希望可以再祝福其他人。

記者︰梁靜詩