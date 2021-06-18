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【海洋公園】修例草案今刊憲　園方信託基金可用於於公園外及海外商業項目

社會 14:56 2021/06/18

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《2021年海洋公園公司（修訂）條例草案》今日在憲報刊登，以修訂《海洋公園公司條例》，提供明確法律基礎，賦權海洋公園公司推展未來策略。

條例新修訂的內容：

  • 海洋公園可於公園範圍以外，甚至香港境外進行康樂、教育及保育職能，並容許公園向其他人提供諮詢服務
  • 在原有公園的定義「海洋公園指位於南朗山並以海洋公園命名的公眾康樂及教育公園」中，把「保育」一項加進新修訂中
  • 賦予公園可把園區外判的權利，以便履行重生方案，引入合作商進駐公園設店營業
  • 容許公園為自身發展需要可對外借款外，亦可為其他商業項目對外借款
  • 公園只需商務及經濟發展局局長批准便可運用海洋公園信託基金，有別於以往需獲行政長官會同行政會議批准，即公園任何方式為基金取得款項、資產及基金資產所衍生的利益，於未來有機會會運用於公園以外，甚至香港以外項目
  • 廢除第388B章 《海洋公園附例》重生方案，配合公園新營運模式

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記者：陳麗娜

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