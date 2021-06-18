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【5000元消費券】明年4月前用不完八達通4000元或錯失第三期消費券　陳茂波：4000元不是很多錢

社會 15:51 2021/06/18

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（曾耀輝攝）

電子消費券最快7月初接受申請，惟以八達通作為儲值支付工具需分3期收款，其餘3種儲值支付工具則要分2期收款；另外，2種申請方法在消費券有效期等細則上亦不盡相同。

有關電子消費券的申請和計劃詳情，請看下一頁

財政司司長陳茂波就解釋指，八達通的發放期數和方法有所不同，主要受制於其技術系統和限制。他表示，另外的3個電子支付工具能設立一個「櫃」，將消費券的金額和使用條款放進去，所以方便計算和處理，但八達通不能做相同的「櫃」，要花額外的時間計算和核實消費記錄，所以需分3期發放。

另外，如用八達通收取5,000元消費券，須在4月前用完頭兩期的4,000元，否則或未能收取餘下的1,000元。陳茂波就解釋指，相信7個月的時間已足夠市民用完4,000元，

畢竟4,000蚊唔係好多錢，而中間又有大節（聖誕及新年），有7個月時間，我地又會通知，相信市民大眾有機會用哂4,000蚊，再攞1,000蚊。

被問及為何堅持消費券要分期發放？政府就指，參考外國經驗和學者建議後，認為分期發放較能達促進消費的效果。

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記者：陳梓蔚

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