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【官立中學】英皇書院曾誕兩狀元被譽「平民名校」　7月初接受中一叩門須品學兼優

中小學 14:59 2021/06/18

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英皇書院即將接受2021學年中一叩門申請。（經濟日報資料圖片）

位於中西區的英皇書院，是港島區著名的官立男校，以英文為主要教學語言。英皇書院過去公開試成績理想，曾誕2名DSE狀元，其中在2015年更有超級狀元。校方將於7月初進行中一叩門申請，心儀該校又未獲取錄的學生及家長，可以再接再厲。

創立於1926年的英皇書院，是港島區內僅存的數間官立英文中學，自辦學以來都是基層子弟入讀的目標，因此有「平民名校」之稱。其氣派的紅磚校舍屬於傳統英式學校建築，學校內外的主色調均是紅色，正門是圓形門廊，磚牆上的三個圓形拱門入口，在對柱的襯托下為正門增添新古典主義的建築色彩，於2011年被納入法定古蹟。

英皇書院擁有自由和開放的風氣，校內有形形式式的學會，例如天文學會、橋牌學會﹑郵票學會、模型學會，部分更是學生自發成立，讓學生在學習以外，發展多方面的興趣和才能。

校方推行以學生為本的教學模式，設計不同學習活動，鼓勵學生互動學習，每個循環周都有跨學科活動課，鼓勵學生分享學習經驗。校方亦推廣STEM教育，提高學生對科學探究的精神，激發學生對事物的好奇心。

該校的公開試成績優異，過去曾誕兩名DSE狀元，其中2015年畢業生陳樂邦考獲7科5**及數學延伸部分5**，成為超級狀元。

2021學年中一候補生申請

今年升中派位將於7月6日放榜，英皇書院將於7月6日至7月7日接受中一候補生申請，家長可於即日至7月7日於學校網站或親臨校務處索取申請表格。校方通告寫明，申請者必須具備優異學業成績，即小五全年及小六上學中、英、數成績不低於A-級，並須有良好品行。

提交表格時需要連同以下文件：

  • 小四、小五及小六成績表
  • 入學註冊證（如適用）
  • 傑出才能證明、獎狀及其他有關文件

校方會甄選符合要求的申請者，於7月8日至10日進行面見，面試將以英語及廣東話進行，取錄準則包括：中英文理解、表達及應對能力；明辨性思考能力、溝通技巧及領導能力；操行；個性、價值觀、學習態度、課外活動、獎項及成績等。校方會在7月12日或之前以電話聯絡獲取錄的學生。

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責任編輯：林愛娜

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