【5000元消費券】電子消費券7月4日起接受登記　最快8月1日派首期2000元

▲ 5000元電子消費券7月4日起接受登記。

《財政預算案》公布，向每名合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，發放5000元電子消費券。財政司司長陳茂波今日（18日）指，公布，將於7月4日起接受登記，估計720萬名合資格人士可受惠，計劃涉及總額360億元。電子消費券會視乎選擇的支付工具平台分兩或三期發放，最快8月1日派發首期2,000元。詳情即看：【下一頁】

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陳茂波指，申請人必須符合3個條件，包括在今年6月18日或之前年滿18歲；屬香港永久居民或新來港人士；以及在6月18日之前連續24個月內曾經在香港居住。廣東或福建計劃、在境外升學或參加勞工處「工作假期」的人士，亦合乎申請資格。電子消費券適用範圍包括本地零售、餐飲、服務業商戶的實體或網上店舖消費及本地交通費開支。詳情即看：【下一頁】

他指，市民可以選用AlipayHK、WeChat Pay HK、Tap & Go 4個方式收取電子消費券，計劃登記期由7月4日開始，直至8月14日，合共6個星期。市民可以透過消費券計劃網站進行電子登記，若曾申請一萬元的市民，經過保安認證後，電子登記時便毋須重新填入個人資料，只須選定收券的支付工具。至於書面登記，表格可網站下載或索取，填妥後投到指定收集箱。

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計劃登記期由7月4日開始，直至8月14日，合共6個星期。首兩周內，即7月4日至17日期間完成的電子登記，均會在首批發放時收到消費券。至於在第三至六周內，即7月18日至8月14日期間完成的電子登記，或以書面形式遞交的登記，將屬第二批發放的消費券。

財政預算案早前指，預計推行電子消費券的行政費將高達6.1億元。陳茂波則指，相信今次的行政費是遠低於6億。詳情即看：【下一頁】

是次計劃不同儲值支付工具會分兩或3期發放電子消費券，財政司司長陳茂波解釋，八達通的發放期數和方法有所不同，主要受制於其技術系統和限制。詳情即看：【下一頁】

財政預算案及稅務政策組主任王學玲表示，7月4日上午6時起接受網上登記；至於書面登記，政府會在全港18區共560個指定地點，涉及所有郵局、5間銀行包括中銀、東亞、恒生、滙豐及渣打的指定分行，設置申請表收集箱，市民可於辦公時間在遞交表格。

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記者：陳子謙、陳麗娜、郭詩詩、陳梓蔚