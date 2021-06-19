【5000元消費券】一文看清5000元消費券登記時間、適用範圍等　AlipayHK、WeChat Pay HK、Tap & Go或八達通分期發放

▲ 港府公布發放消費劵詳情。(資料圖片)

港府將向720萬名合資格人士，每人派5000元電子消費券，涉及總額約360億元。合資格的市民可以在7月4日至8月14日間，以電子或書面登記，而電子消費券將會分2至3期發放，視乎市民選用的支付工具，包括AlipayHK、WeChat Pay HK、Tap & Go或八達通收取。

甚麼人合乎資格領取5000元電子消費券？

登記資格須滿足以下3個條件：

在2021年6月18日或之前年滿18歲

香港永久居民或新來港人士

在港居住（定義是在6月18日之前、連續24個月內曾經在香港。不過，廣東或福建計劃、在境外升學或參加勞工處「工作假期」的人士，仍合乎申請資格）

甚麼時候開始接受登記？

7月4日至8月14日，即合共六個星期

首兩周內（即7月4日至17日）完成的電子登記，均會在 首批 發放時收到消費券

發放時收到消費券 在第三至六周內(即7月18日至8月14日)完成的電子登記；或以書面形式遞交的登記，將屬第二批發放的消費券

市民應如何登記？

電子登記：透過消費券計劃網站進行，如果曾申請一萬元的市民，經過保安認證後，電子登記時便毋須重新填入個人資料，只須選定收券的支付工具

書面登記：市民可由6月28日起可取表格，包括可透過網站下載、各郵政局、民政事務總署各區諮詢服務中心、社署各區福利辦、房委會轄下公共屋邨辦事處和客戶服務中心；在7月5日起可去郵局或指定銀行，有投遞箱收表。

電子消費券會以甚麼形式發放？

港府會視乎市民選用的支付工具，分2至3期發放，其中AlipayHK、WeChat Pay HK、Tap & Go 將分兩期發放；八達通將分三期發放，第一期2000元；第二期2000元；第三期1000元。

電子消費券可用於甚麼範圍？

本地零售、餐飲、服務業商戶的實體或網上店舖消費及本地交通費開支。

電子消費券不可用於甚麼範圍？

繳交政府或公用事業費用；購買金融產品；捐款；境外網站購物。

最快何時可以收到首期2000元？

電子消費券將會分2至3期發放，發放時間表如下：

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在囚人士及院舍的長者可以怎樣領取？

合資格的在囚人士亦可申請電子消費券，當局會透過懲教署向他們提供特別的表格，透過4款支付工具發放消費券，在囚人士可選擇收取方法或指定家人領取。

至於居住院舍的長者可否委託家屬領取消費券，當局將透過社會福利署向有關監護人或委託人發信，提醒長者應在信任的親友協助下申領，當局下周會向院舍負責人及相關機構舉辨簡介會。

八達通最後一期可套現？

八達通第3期款項1,000元使用不受商戶及時間限制，除了可用於繳水電費等外，消息人士承認也可退回八達通卡「套現」，但認為要這樣做的人不多。至於一旦遺失八達通卡，可以上網報失，消息人士指根據八達通現有政策，需三小時後才生效，期間如有損失，卡主要自行承擔。

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記者：郭詩詩、陳麗娜