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【5000元消費券】電子消費券可用於本地交通費開支　不接受政府費用及購買金融產品等

社會 15:32 2021/06/18

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政府最快8月1日向每名18歲或以上港人及新來港人士派發電子消費券。（曾耀輝攝）

港府向每名18歲或以上港人及新來港人士派5,000元的電子消費券，分2至3期發放，7月4日起接受電子或書面登記，最快8月1日可收第一期。財政預算案及稅務政策組主任王學玲表示，消費券適用範圍包括本地零售、餐飲、服務業商戶的實體或網上店舖消費及本地交通費開支。

王學玲指，由於計劃目的是鼓勵本地消費，不適用範圍包括繳交政府或公用事業費用，例如停車場咪錶、罰款、水電煤、醫管局、房委會與房協的收費；大中小學的學費等；購買金融產品例如保險等；捐款；兌換現金消費券亦不適用境外網站購物，王學玲指，即不是在乎貨物的來源，而是有關平台是否屬於本地商戶。

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記者：陳子謙

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