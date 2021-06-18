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【打針獎賞】民建聯掏百萬元抽獎慶回歸　送100部華為手機

政治 15:17 2021/06/18

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

民建聯舉行百萬元「會慶大抽獎」。（尹櫻霖攝）

民建聯表示，為祝賀建黨百年、慶祝香港回歸及民建聯29周年，將會舉行「會慶大抽獎」，抽獎款項達一百萬元，獎品方面，亦會送出100部華為手機及其他小禮物；中獎條件方面，市民需於中獎前完成接種兩劑新冠疫苗,中獎者料8月底可領獎。

民建聯指，市民可於本月21日早上9點起，透過民建聯的微信小程序參加抽獎，市民日後亦可運用該小程序與該黨聯絡及反映意見。

市民可透過圖中二維碼，本月21日起參加民建聯的抽獎。（民建聯圖片提供）

另外，民建聯將會在7月1日，在各區設街站，並舉行花車巡遊，慶祝香港回歸，屆時兩架花車將會分別在新界區，以及九龍和港島區巡遊，各自從大圍及觀塘出發，民建聯的立法會議員及領導層，當日亦會在花車上參與巡遊。民建聯副秘書長顏汶羽表示，民建聯希望香港每個角落都可以慶祝回歸，而花車可以走遍全港，所以便決定以花車巡遊形式慶回歸。

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記者：尹櫻霖

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