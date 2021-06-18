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【5000元消費券】電子消費券分2至3期發放　一文看清各種支付工具發放時間表

社會 15:17 2021/06/18

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

5000元電子消費券將分2至3期發放。

港府將向720萬名合資格人士，每人派5000元電子消費券，涉及總額約360億元。合資格的市民可以在7月4日至8月14日間，以電子或書面登記，而電子消費券將會分2至3期發放，視乎市民選用的支付工具，包括AlipayHK、WeChat Pay HK、Tap & Go或八達通收取。申請人必須符合3個條件及適用之處，詳情即看：【下一頁】

AlipayHKWeChat Pay HKTap & Go 將分兩期發放，第一期2000元；第二期3000元。可合併使用，最長有效期五個月。

八達通將分三期發放，第一期2000元；第二期2000元；第三期1000元。首兩期、即合共4000元的消費券，最長有七個月的使用期，如能用盡，便會發獲第三期的消費券。

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一文看清5000元消費券清登記時間、適用範圍等，詳情即看：【下一頁】

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩、陳麗娜

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