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【香港小姐2021】林作拒為冒認提名人而道歉　反指Kristen要感激：全靠我帶領

娛樂 15:50 2021/06/18

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

林作指自稱提名人只是玩笑。

「東涌羅浩楷」Kirsten自參選香港小姐2021年度競選首輪面試後即成熱話，之後林作自稱是Kirsten的提名人，更不斷在網上暗示與Kirsten有保持聯繫。

後來Kirsten未能晉級接受香港小姐第二輪面試，林作在網上借她之名義聲稱要眾籌100萬元，以贊助TVB的形式把她推上決賽。

Kristen今年因港姐成為話題。

【香港小姐2021】「東涌羅浩楷」拍片答謝支持者　林作抱不平：仙氣點同佛氣比

不過，Kirsten在今日（6月18日）接受傳媒訪問澄清，林作並不是她的參選提名人，更加完全不認識林作。

林作冒充提名人此事曝光後，他向傳媒表示拒絕道歉。至於利用Kirsten之名眾籌，他指純粹開玩笑，並表白由始至終沒有因此獲取金錢利益。

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他更強調Kirsten全靠他「加持」才能成名，反指對方反欠他一句道謝。

林作並在個人社交平台連環上載媒體有關Kirsten的報道，他並寫道：「總之依家佢經我之手紅咗，講完。」、「紅咗C1，全靠林作經理人帶領係咁推。Kirsten, I made you!」、「實 Kirsten @lenarbata 不知幾愛我。」

 

林作和裕美在今屆港姐各自搶風頭。

同場加映：鍾培生訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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