  • 32°C
香港時間 : 2021618日 (週五) 16:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【德信校長停職】學生稱若試卷洩漏對學生不公平　家長：相信校長為人

社會 15:42 2021/06/18

分享：

熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

德信學校校長郭超群早前被停職。（程志遠攝）

廉政公署發言人今早（18日）表示，在一宗貪污調查中拘捕一名政府資助小學校長及一名補習社負責人，二人涉嫌貪污以洩露該小學內部考試試卷，已獲保釋候查。據了解，涉事校長為早前被校方勒令休假的德信學校校長郭超群。有學生認為，若洩露試卷事件屬實，對同學不公平；有家長就說相信校長為人。

    點擊圖片放大
    +2

該校學生今日如常上課。兒子讀高年級的家長黃先生對事件表示驚訝，因感覺校長「人幾好」，他指從新聞中得知事件，校方暫時未有向家長公布詳情。

陳太就說學校在6月3日已考完試，自己對事件抱懷疑態度，「小學試卷咋喎，無咩必要，（校長）係學校做咗咁耐唔會因少少錢咁做。」她又認為校長對學生友善。蔡先生就表示，相信校長的為人。

一名小六學生則說校內有不少同學補習，如果真的發生洩露試卷問題，會覺得對其他同學不公平，但認為同學亦不可能照背所有答案。他又說，考試都是按照範圍溫習，不察覺以往有洩露試卷的情況。

有家長指，該校於5月底至6月初考試。（程志遠攝）

廉署今早表示，人員於行動中，在涉案補習社搜獲多份屬於該小學的考試試卷，包括本學年第三學段各級別的試卷，當中涵蓋不同學科。經初步核對後發現該補習社的習作題目與檢獲的小學試卷內容有多處相同或相似的地方。廉署的調查現在仍在進行。

家教會代表則向傳媒表示事件學校處理中，校方不作回應。TOPick就事件向學校所屬辦學團體及教育局查詢，正候回覆。郭超群2013年升任該校校長，並曾獲行政獎官卓越教學獎（德育及公民教育）及教聯會優秀教師獎（國情教育組）。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴

相關文章

【人事變動】德信學校校長郭超群即日起停職休假　校方指其「未能履行校長職務」
17:22 2021/06/15
【人事變動】德信學校校長郭超群即日起停職休假　校方指其「未能履行校長職務」
【德信校長停職】學生形容郭超群校長好人會參與活動 　家長冀校方解釋原因
09:53 2021/06/16
【德信校長停職】學生形容郭超群校長好人會參與活動 　家長冀校方解釋原因
【涉貪停職】德信學校校長郭超群涉貪被捕　疑向補習社洩露內部考試試卷
今日 11:27
【涉貪停職】德信學校校長郭超群涉貪被捕　疑向補習社洩露內部考試試卷

你可能感興趣

【人事變動】德信學校校長郭超群即日起停職休假　校方指其「未能履行校長職務」
17:22 2021/06/15
【人事變動】德信學校校長郭超群即日起停職休假　校方指其「未能履行校長職務」
【德信校長停職】學生形容郭超群校長好人會參與活動 　家長冀校方解釋原因
09:53 2021/06/16
【德信校長停職】學生形容郭超群校長好人會參與活動 　家長冀校方解釋原因
【涉貪停職】德信學校校長郭超群涉貪被捕　疑向補習社洩露內部考試試卷
今日 11:27
【涉貪停職】德信學校校長郭超群涉貪被捕　疑向補習社洩露內部考試試卷
貪污 德信學校 廉政公署 學校 香港 行政 小學 教育局

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶