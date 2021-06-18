【德信校長停職】學生稱若試卷洩漏對學生不公平　家長：相信校長為人

▲ 德信學校校長郭超群早前被停職。（程志遠攝）

廉政公署發言人今早（18日）表示，在一宗貪污調查中拘捕一名政府資助小學校長及一名補習社負責人，二人涉嫌貪污以洩露該小學內部考試試卷，已獲保釋候查。據了解，涉事校長為早前被校方勒令休假的德信學校校長郭超群。有學生認為，若洩露試卷事件屬實，對同學不公平；有家長就說相信校長為人。

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該校學生今日如常上課。兒子讀高年級的家長黃先生對事件表示驚訝，因感覺校長「人幾好」，他指從新聞中得知事件，校方暫時未有向家長公布詳情。

陳太就說學校在6月3日已考完試，自己對事件抱懷疑態度，「小學試卷咋喎，無咩必要，（校長）係學校做咗咁耐唔會因少少錢咁做。」她又認為校長對學生友善。蔡先生就表示，相信校長的為人。

一名小六學生則說校內有不少同學補習，如果真的發生洩露試卷問題，會覺得對其他同學不公平，但認為同學亦不可能照背所有答案。他又說，考試都是按照範圍溫習，不察覺以往有洩露試卷的情況。

▲ 有家長指，該校於5月底至6月初考試。（程志遠攝）

廉署今早表示，人員於行動中，在涉案補習社搜獲多份屬於該小學的考試試卷，包括本學年第三學段各級別的試卷，當中涵蓋不同學科。經初步核對後發現該補習社的習作題目與檢獲的小學試卷內容有多處相同或相似的地方。廉署的調查現在仍在進行。

家教會代表則向傳媒表示事件學校處理中，校方不作回應。TOPick就事件向學校所屬辦學團體及教育局查詢，正候回覆。郭超群2013年升任該校校長，並曾獲行政獎官卓越教學獎（德育及公民教育）及教聯會優秀教師獎（國情教育組）。

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記者：黃悅晴