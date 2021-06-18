【國安法】蘋果日報五高層涉違香港國安法昨日被捕　張劍虹羅偉光明日西九龍裁判法院提堂

▲ 警方昨日早上（17日）拘捕《蘋果日報》5名公司董事，年齡介乎47至63歲。（經濟日報資料圖片）

警方昨日早上（17日）拘捕《蘋果日報》5名公司董事，年齡介乎47至63歲，包括壹傳媒行政總裁張劍虹、壹傳媒集團營運總裁周達權、《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光及蘋果動新聞平台總監張志偉，涉嫌違反《香港國安法》。詳情請見【下一頁】

警方表示，國安處正式落案檢控2位男子，分別為47歲和59歲，違反《香港國安法》第29條串謀「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，二人明早（19日）被帶到西九龍裁判法院提訊，至於其餘3名被捕人仍被扣查。

據了解，明日提堂涉及壹傳媒行政總裁張劍虹及《蘋果日報》總編輯羅偉光。

國安處亦向有關3間公司派遞檢控書，控告他們違反上述罪行，並通告他們須要委派代表明日早上到西九龍裁判法院應訊。

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責任編輯：陳正怡