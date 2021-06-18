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【5000元消費券】電子消費券涉總額360億元　陳茂波：行政費遠低於6億

社會 15:47 2021/06/18

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財政司司長陳茂波。（曾耀輝攝）

《財政預算案》公布，向每名合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，發放5000元電子消費券。財政司司長陳茂波今日（18日）公布，將於7月4日起接受登記，估計720萬名合資格人士可受惠，計劃涉及總額360億元。詳情即看：【下一頁】

港府將根據市民選用的支付工具，而分為2至3期分發，其中AlipayHK、WeChat Pay HK、Tap & Go 將分兩期發放，第一期2000元；第二期3000元；八達通將分三期發放，第一期2000元；第二期2000元；第三期1000元。詳情即看：【下一頁】

問及電子消費券將適用於本地交通費開支，原因是否想節省行政費，陳茂波解釋指，社會上不同人有不同需要，在預算案後曾有人向他反映指交通的開支很大，亦有人希望可以「細水長流」地使用消費券，故將本地交通費開支納入可使用範圍，又稱相信今次的行政費是遠低於6億。

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記者：郭詩詩

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