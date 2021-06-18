【了不起的姐姐2】Mani直認幾乎錯過簽容祖兒　Joey向成龍阿倫獻唱騷實力

▲ 容祖兒首見經理人Mani被誤會是路人，於周星馳羅文面前獻唱確認實力。

容祖兒（Joey）最近與合作超過20年的經理人霍汶希（Mani）參加內地節目《了不起的姐姐2》，大談當年首次見面的經過。Mani回憶當年見到Joey覺得她只是個樸素的路人，正式加入英皇前還要經過成龍、譚詠麟、周星馳和羅文等圈中大哥過目。

Joey與Mani均效力英皇超過20年，二人日前在內地節目《了不起的姐姐2》大談當年的入行和相識經過。15歲的Joey經歷父母離異，同年決定參加歌唱比賽，幸運地得到冠軍的她獲得了一部房車和一張唱片公司合約，就此就踏進了娛樂圈。

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▲ Joey年僅15歲就入行。（節目截圖）

1996年Joey推出人生第一隻單曲《第一次我想醉》：「一直在收音機旁等、看報紙，但一直看不到自己，就像把硬幣投進大海裡，石沉了。有一個很粗的概念，在娛樂圈這麼大的地方，如果你做的事情不夠好的話，大家都看不見你。」

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▲ Mani當年16歲也入行做開始做模特兒。（節目截圖）

後來Joey轉簽佳音唱片，雖然公司比較欣賞她但經營不佳，還沒幫她推出唱片就倒閉了，接著第三間公司就是英皇，是當時佳音唱片的同事把Joey介紹給Mani。

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▲ 多年來Mani與Joey關係情同「母女」。（節目截圖）

回憶那次晚餐聚會，Mani本來跟Joey的舊同事在聊天，Joey拿著大包小包坐著見面：「我坐下之後她（Mani）也沒有覺得甚麼，就很普通的多了一個朋友吃飯聊天，她突然問我同事你要幫我介紹的那個女生到了沒有？」

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▲ Joey靠實力打動老闆。（節目截圖）

曾覺Joey冇星味

Mani笑言那時的Joey就是一個很樸素的小女孩，完全沒有星味。

Joey坦言感到Mani對她沒興趣，但對方還是約了她見第二次面，因為覺得她很有觀眾緣，Mani表示：「我就是觀眾，我喜歡她就是觀眾緣。那時還沒聽到她唱歌，於是把她帶到卡拉OK聽一聽，聽完之後非常確定她就是下一個我要做的全方位新人。」

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▲ Mani憶述當年與Joey首次見面。（節目截圖）

試聽完之後，剛好有一個機會讓Joey見一見大老闆楊受成。

那日同場還有周星馳、成龍、羅文和譚詠麟，Mani直言：「她很幸運，第一次就有這個聚會。」Joey亦表示那天對她來說是人生很難忘的一天：「硬著頭皮去衝，整個腳都抖了。」

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▲ （節目截圖）

祖兒Mani互相信任

Mani透露當日全部圈中前輩都跟老闆說這個新人唱得不錯，要把她簽下來：「我就放心了，很開心她那天有這機會。」

她又爆料指，與Joey其實初見面已有種信任的感覺：「那時我不認識她，根本算是個陌生人，但很奇怪，就直接把家裡的鑰匙給她，覺得她看起來沒有好看的衣服，直接去我家選吧。但我回家的時候以為給人家打劫了，因為所有抽屜都打開了。」

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▲ （節目截圖）

楊受成獨具慧眼

而模特兒出道的Mani亦回憶當年她16歲開始拍廣告、21歲轉做經理人的經歷：「當年已經拍了50多個廣告、20個多MV，臉孔太熟悉已經不能再拍了，不像藝人，曝光率高就紅。」

後來她曾經見過電影公司的導演以及TVB，但因為不懂演戲而未有成功，幸運地認識老闆楊受成，就在英皇由經理人做起，到唱片總監、製作人，直到今日成為了集團CEO：「老闆的人格魅力很重要，他能夠把公司變成一個家庭。」

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