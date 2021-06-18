【極速戒片】夫婦利用「排泄溝通」訓練女兒　B女兩周大成功戒片

▲ 澳洲一對夫婦利用「排泄溝通」訓練女兒，令她在兩星期大時成功戒片。

每個小朋友戒片的時機和方法都不同，澳洲一對夫婦在網上分享，如何利用「排泄溝通」，成功替女兒在兩周大時戒片。女兒15個月大已經懂得自己走到洗手間，讓父母協助她如廁。不過有網民擔心，做法會影響小朋友的膀胱功能和引起衛生問題。

▲ 澳洲夫婦Montana和Tom從小訓練女兒Blue用便盤排泄。（IG圖片）

觀察BB排泄的「訊號」

綜合外媒報道，來自澳洲的Montana Lower與其丈夫Tom Linwood，育有一名女兒Blue。夫婦在社交平台上分享，女兒出生後便開始利用「排泄溝通」（elimination communication）訓練她。Montana解釋，透過觀察嬰兒需要上廁所的「訊號」，父母應帶他們到洗手間，並不是依賴尿片。

Montana表示，最初聽說這概念時亦感到意外，不過之後發現原來「排泄溝通」並不是新鮮事，促使兩夫婦放膽一試。他們續指，尿片是一種「奢侈品」，要花上50年或更長時間才可分解，因此認為訓練女兒不穿尿片，亦有助保護環境。

嬰兒出生時根本不知道如何上廁所，所以如果我們不教他們穿尿片，那麼便不必教他們戒片。所以直接讓他們上廁所是不無道理的。

▲ 女兒Blue兩星期大已成功戒片。（影片截圖）

15個月能「自行如廁」

兩人分享，他們只花了一日時間便成功令女兒戒片。每當Blue發出「訊號」時，他們便會抱她至便盆，讓女兒上廁所。久而久之，Blue便學會了上廁所，由最初使用普通膠盒，再轉用便盆。

直至Blue 15個月大時，Montana和Tom分享女兒已經懂得「自行如廁」。他們形容當Blue需要上廁所時，會自己走到洗手間門前，拍門讓父母知道她需要協助。

不過有網民擔心，小朋友太早被訓練利用便盤或廁所排泄，會影響他們日後的膀胱功能。另外亦有人擔心小朋友會因為好奇而捉摸排泄物，引起衞生問題。

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家庭健康服務：1.5至2歲可開始訓練戒片

根據衞生署家庭健康服務的資料，大小便的控制，是小朋友一個自然的生理發展階段，需要時間去學習。一般而言，在小朋友1歲半至2歲期間，如果家長觀察到一些特定跡象，便可以開始訓練小朋友戒尿片：

白天可保持尿片乾爽最少兩小時，或在午睡中沒有尿濕

大便的時間變得有規律

能夠服從簡單的指示和能用表情、動作或說話向家長表示有尿意或便急，例如紅著臉或者說「尿尿」

對上廁所或坐便盆感興趣

因為尿片弄濕了或弄髒了而感不安

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責任編輯：王明芳