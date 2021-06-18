【減肥大作戰】減肥都可以飲啤酒　營養師推介7款低卡零糖+零卡零糖啤酒

▲ 營養師推介低卡零糖、零卡零糖零酒精的啤酒， 適合減肥人士。

減肥都可以飲啤酒！「Nutri Life」營養顧問中心註冊營養師李珮璇（Wendy）近日在facebook專頁介紹7款低卡零糖、零卡零糖零酒精啤酒，適合想飲酒又怕肥的人士。另她接受TOPick訪問，講解飲用低卡、零卡啤酒要注意的事，如何飲酒而不怕飲出「啤酒肚」。

低卡零糖

Wendy表示，若想有少少飲醉的感覺卻又怕肥，可試飲她介紹的低卡零糖啤酒，保留了酒精成分，但把糖分減至0克。4款低卡零糖啤酒中，她首推Asahi Aqua zero，因味道不俗。

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零卡零糖零酒精

她續指，若想與朋友共聚，但又想控制好體重，可選擇零卡啤酒。有廠商用熱力把酒精完全蒸發的同時，運用特別技術保留啤酒的味道，達至零酒精、零糖及零卡路里！其中，Kirin Alcohol Free、Suntory All free與一般啤酒的味道、氣泡也很接近，她坦言喝不出是零卡路里。

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低卡、零卡啤酒每日宜飲多少罐？

低卡零糖啤酒

Wendy接受TOPick訪問時指，雖然糖分減至0克，省去不少卡路里，但酒類飲品的熱量主要來自酒精。根據國際健康指標，一般成年男性每天不應飲用超過兩份酒精類飲品，而成年女士每天則不應超過一份。她解釋，1份酒精=1罐360毫升啤酒（不論是正常啤酒或低卡零糖啤酒）或 150毫升紅酒/白酒 或 45毫升烈酒。

若飮用過量，除了會吸收過多熱量，導致體重上升、增加肝臟負擔，增加形成脂肪肝的風險，還會令血壓飆升、增加血管硬化風險及致癌風險，例如口腔癌、食道癌、胃癌、乳癌及肝癌等。她提醒，肝功能不佳人士（例如有脂肪肝、肝硬化問題)、過胖人士、小朋友、懷孕或餵哺母乳的婦女及均不宜飮酒。

零卡零糖零酒精啤酒

Wendy表示，一般人士或減肥人士每天喝2至3罐都沒大問題，不怕形成「啤酒肚」。

精明飲酒貼士

除了要控制飲酒份量，還要以下精明飲酒貼士：

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李珮璇（Wendy Lee）澳洲註冊營養師，現於Nutri Life 營養顧問中心執業，主要負責體重管理、兒童營養等，為病患者提供專業的飲食諮詢。

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記者：黃泳欣