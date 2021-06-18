【感恩之心】祖父母默默付出照料起居　父母趁節日教子女向長輩表達感恩

▲ 父母可趁節日教導子女向長輩表達謝意。（iStock圖片）

每年五月至六月，經常會看到電視廣告、商場宣傳，甚至學校老師，都在提醒大家母親節和父親節快到，要記得向爸爸媽媽表達心意；爸爸媽媽也會趁著這個時機，和孩子一起準備心意卡、小禮物、小花束之類。然而，我們很容易忽略了「爸媽的爸媽」—就是爺爺、奶奶、外公、外婆—他們一直在背後默默地為我們付出、一直照顧愛護著我們和孩子。

身教重於言教

在疫情影響下，孩子較多時間留在家裡，而在爸爸媽媽仍要上班之際，祖父母輩便擔當了很重要的角色：照顧孫兒的起居飲食、協助他們定時上網學習；孩子少外出玩樂，體力無從釋放，祖父母需要花更大的精力陪伴小孩子；疫情令大家更加關注衛生，家居的清潔功夫要比平常做得更仔細等等。

這一切生活細節，都有我們的父母為我們分擔，讓我們可以放心、安心地工作或處理事務。這些無條件的支援跟支持，我們有加倍珍惜重視、還是忘了它的難能可貴？

「身教重於言教」是熟悉的道理，作為父母，大家也重視教育孩子，培育他們的身心靈，但觀乎言行，有多少父母能以身作則，為孩子做好生活典範？因此，我們更加應該讓孩子知道祖父母對我們的照料跟愛護，並且要懂得欣賞、珍惜和尊重。

祖父母一般都會特別寵愛孫兒，而在日常生活中，不難發現孩子會「善用」這種寵愛，與祖父母相處時比較「無拘無束」，例如當祖父母走路比較慢，孩子可能會直接說：「我唔鍾意行得咁慢呀！」；祖父母耳朵不太靈光，孩子又可能會直接說：「你開到個電視好大聲呀！」這個時候，我們需要讓孩子明白和體諒他人的限制和需要。

教孩子懷感恩的心

本軍幼稚園積極推展Team BRAVO品德教育計劃，BRAVO中的R—Respect，就是希望培養孩子懂得尊敬長輩，同時要懂得尊重每個人的需要、喜好、強弱、文化等。透過不同的體驗活動，例如端午節邀請祖父母到學校示範包糉子、農曆新年教孩子寫揮春、向孩子介紹中國節慶的傳統文化等等，讓孩子知道上一代的知識和智慧，也嘗試從正面角度欣賞他們獨特的優點長處，從中學習尊敬長輩的良好品德。

另一方面，日常生活中多讓孩子探索自己與別人相近或不同的地方，例如我喜歡騎單車、爸爸也喜歡騎單車、而爺爺喜歡看書；當孩子發現別人與自己不一樣，可嘗試互相分享想法，例如我喜歡騎單車，因為速度很快很刺激；爺爺喜歡看書，因為喜歡寧靜。

透過分享想法，讓孩子學習聆聽和了解別人，明白每個人都有自己的感受，繼而懂得尊重和體諒別人的需要和喜好等等。

對長輩的尊敬和感謝，不應只在特定的節日才表達出來，更應該經常懷著感恩的心，感謝不辭勞苦、不求回報地付出的爸媽和祖父母！並且將他們的愛，一代一代地傳承下去。

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