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【至死不渝】忘記一切只記得愛著你　56歲失智丈夫再向太太求婚

醫生診症室 17:12 2021/06/18

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美國一名失智男子，再度向太太求婚。

忘記一切，最愛仍是你。美國康涅狄格州一名56歲男子，數年前被診斷出患有阿茲海默症（Alzheimer's），令他忘卻很多跟太太認識交往的寶貴回憶，但他卻仍然記得身邊人就是自己的最愛，甚至再向太太求婚，舉辦浪漫婚禮。

據「NBC New York」報道，56歲男子Peter Marshall與太太Lisa結婚12年，並在數年前確診阿茲海默症，漸漸忘記與妻子結婚的過程，只記得自己深愛她。

去年12月，他們看著電視正播放著一對新人舉辦婚禮的影片，而此時Peter向太太表示：「我們去做吧。」Lisa不懂得反應，問丈夫要做甚麼。Peter於是指向電視，Lisa這刻就意會到丈夫希望舉辦一場婚禮：

他笑得很開心，他不知道我已經是他老婆，只知道我是他喜歡的人。

Peter再次揀選了Lisa。而Lisa接受「NBC New York」訪問時流著淚稱：

我是這世上最幸運的女孩，我再次舉辦婚禮。

點擊睇婚禮情形：

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Lisa形容這是一場完美的婚禮，又指Peter表現得相當高興。Peter的疾病惡化得相當迅速，只不過是發生在數個月的宣誓儀式，他也能忘記得一乾二淨。但即使如此，他在婚禮上仍表示，記得有一個女人永遠愛護和珍惜著自己。Lisa憶述當時情景，哽咽地稱：

他靠過來，在我耳邊低語：「謝謝你留在我身邊。」

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認知障礙症是常見疾病，據精神健康檢討報告（2017）指出，香港患有認知障礙症的患者高達100,000，接近長者人口十分之一。

導致認知障礙症出現的病因不一，其中以阿茲海默症為最常見，佔香港長者病例約65%。其次是血管性認知障礙症，另外柏金遜病型認知障礙症、甲狀腺機能衰退，以及維他命B12缺乏等，都是致病成因。

點擊睇認知障礙症十大警告訊號：

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患者早期會有健忘、情緒可能有改變，包括感到抑鬱和焦慮等，中期會有溝通愈來愈困難、漫無目的地徘徊、反覆提問等情形出現。病情發展至晚期，更會無法辨認親友、大小便失禁、行為可能變得更異常。要預防患病，宜多做體能活動，保持健康生活模式。

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責任編輯：羅嘉欣

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