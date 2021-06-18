【大灣區教育】楊潤雄指香港參與大灣區教育服務　可為大灣區培育人才

▲ 教育局局長楊潤雄今（18日）出席由民建聯舉辦的「大灣區教育產業發展機遇與挑戰」圓桌會議。（楊潤雄FB）

教育局局長楊潤雄今日（18日）出席由民建聯舉辦的「大灣區教育產業發展機遇與挑戰」圓桌會議，強調特區政府視教育為重要的社會服務，並指香港能夠參與大灣區的教育服務，不但能滿足港人子女的教育需要，更能為大灣區培育人才。

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他表示，隨着愈來愈多香港人到大灣區不同城市就業和生活，其子女自然需要教育服務，故特區政府正支持本港辦學團體到區內其他城市開辦提供香港課程的學校，方便港人子女接受「無縫銜接」的教育服務，包括可以隨時回港升讀中小學，亦可以應考香港中學文憑試，然後升讀香港的大學。

他亦引最新QS世界大學排名，提到香港有五所大學名列前100位，可見本港高等教育的優勢。他表示，本港多所大學已經或正計劃在大灣區城市合作辦學，加上不斷發展的科研合作項目，本港高等教育正發揮所長，為大灣區發展培育人才，增添動力。

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責任編輯：曾卓鋒