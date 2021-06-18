【聲夢傳奇】最後九強接受全球投選　導師林欣彤出賽前意外受傷

▲ 《聲夢傳奇》

詹天文（Windy）在上星期六（6月12日）播出的《聲夢傳奇》被淘汰，最後九強已誕生，文凱婷（Aeren）、冼靖峰（Archie）、姚焯菲（Chantel）、林智樂（Felix）、炎明熹（Gigi）、黃奕斌（Hugo）、林君蓮（Kaitlyn）、何晉樂（Rock）及鍾柔美（Yumi）晉級第六輪比賽，戰況越來越激烈。

當中4位學員將於明天（6月19日）播出的《聲夢傳奇》第10集作賽，其餘5位學員下集出戰。每位學員將與1位歌手導師合唱自選歌曲，並由25位專業審進行評分，每集得分最低之學員將會被淘汰。

▲ 林君蓮（Kaitlyn）不知如何選擇導師，主理人李克勤從旁協助。

接受全球觀眾投票

而9位歌手導師包括：Gin Lee李幸倪、衛蘭、AGA江海迦、周柏豪、JW王灝兒、泳兒、林奕匡、林欣彤及馮允謙。

大會特設「《聲夢傳奇》觀眾熱選大獎」，全球網絡投票活動在第10集（6月19日）晚上8時30分正式展開，在決賽當晚累計得票最高的學員，將奪得「《聲夢傳奇》觀眾熱選大獎」。

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林奕匡與Felix碼頭Busking

林智樂（Felix）與林奕匡、林君蓮（Kaitlyn）與泳兒、冼靖峰（Archie）與馮允謙、文凱婷（Aeren）與林欣彤，將於今集出戰，4位學員當中會有1位被淘汰。歌手導師分別與學員分享唱歌技巧，協助他們順利晉級。

林奕匡與林智樂（Felix）比賽前在尖沙咀碼頭進行Busking，希望Felix學識面對觀眾，放膽唱歌。張佳添聽完二人演繹張學友經典金曲，大讚Felix的聲線很有潛質：「今日係一個靚聲嘅拼盤，兩種唔同嘅溫柔作出攻勢，我係女仔會好冧！」

▲ 張佳添大讚Felix的聲線很有潛質。

泳兒帶林君蓮唱K

泳兒與林君蓮（Kaitlyn）唱卡拉OK，希望找到適合她獨特聲線的歌曲，更希望打開她的內心。趙增熹聽完二人之演繹，直指Kaitlyn：「你有把好好聽嘅聲，用自己把聲去吸引評判係唔夠，係要用能力吸引我哋。」

冼靖峰（Archie）想唱R&B出戰，因為JW王灝兒曾大讚馮允謙唱R&B唱得很好，所以揀選馮允謙一齊出戰。馮允謙大讚Archie非常勤力，很努力練習所教的和音及唱歌技巧，希望他在比賽時能夠盡情發揮，可以「enjoy the stage」。

Archie上個回合唱《黑夜不再來》得到評審讚賞，今次能否同樣取得高分順利晉級？

▲ 馮允謙與冼靖峰（Archie）接受評審點評。

林欣彤跌落樓梯受傷

林欣彤意外跌落樓梯，下巴與膝蓋受傷，想過放棄擔任導師。幸好林欣彤康復進展良好，能與文凱婷（Aeren）一齊排練及比賽。林欣彤指Aeren欠缺自信，特別向Aeren分享當年參加《超級巨聲2》的比賽心得。

二人所揀選的參賽歌曲，本身由陳奐仁負責曲詞編監，陳奐仁直指Aeren：「無show到你嘅唱功！」

▲ 林欣彤與文凱婷（Aeren）忘我獻唱。