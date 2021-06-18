馮程淑儀獲聘任為西九管理局行政總裁 為期三年10月履新

▲ 西九龍文化區未來發展用地。（程志遠攝）

西九文化區管理局董事局主席唐英年宣布，去年底借調到西做署理行政總裁（CEO）的馮程淑儀，經全球招聘遴選後，正式聘任為西九管理局行政總裁，將於2021年10月15日履新，任期為三年。

唐英年表示，欣賞馮程淑儀於公務員在職生涯中，擔任幾個與西九有關的職位，與好多本地持份者關係非常好，認為對方是西九行政總裁的最佳人選，希望關鍵時刻邁向營運期。他指，馮程淑儀對項目有清晰的願景，並訂定進取的目標，有信心在她的領導下，西九會持續精益求精，成為世界級的文化藝術樞紐。

他又提到，在全球遴選過程中，有逾百多位人士應徵，包括本地、內地及海外的專才，反映西九文化區在國際上有發展潛力。

馮程淑儀表示，西九正由建造階段邁進營運階段，我期盼與管理局的精英團隊並肩合作，帶領西九邁向一個令人期待的新里程。

至於脫離公務員團隊的「冷河期」，馮程淑儀指，自己於6月8日已申請退休前休假，若公務員任職因不是商業機構，未必要有太長的冷河期，詳情需由公務員事務局局長酌情決定。

她又指，自己在政府工作35年，是一段長時間，本來已打算退休，強調自己是在署任西九行政總裁期間，看到西九有很多潛力，亦希望可以親身見證及參與西九的開幕。

至於西九早前預測，2022至23年會出現資金流問題，馮程淑儀承認西九正面對不少機遇及挑戰。但西九有許多有形及無形的資產，未來亦會於籌款方面著，以及稍後西九有三幅地會作招標，發展上蓋物業。

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記者：李淇