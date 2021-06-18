【德信校長停職】教育局稱正助廉署調查現階段不便評論　籲各界不要作出揣測

▲ 德信學校校長疑涉試卷洩露。（程志遠攝）

廉政公署發言人今早（18日）表示，在一宗貪污調查中拘捕一名政府資助小學校長及一名補習社負責人，二人涉嫌貪污以洩露該小學內部考試試卷，已獲保釋候查。據了解，涉事校長為早前被校方勒令休假的德信學校校長郭超群。教育局回覆查詢時表示，現階段不便就事件作出評論。

德信學校校長疑涉洩露學校試卷，學生稱若試卷洩漏對學生不公平，有家長則指相信校長為人，詳情即看：【下一頁】

教育局發言人表示， 廉署公署現正就個案進行調查，局方會提供所需協助，現階段不便就個案作出評論。發言人又說，局方留意到早前有不盡不實的論述，呼籲各界不要作出揣測，以免對該校員生造成影響。

家教會代表今午向傳媒表示學校正處理事件，校方不作回應。TOPick已學校所屬辦學團體作查詢，正候回覆。郭超群2013年升任該校校長，並曾獲行政獎官卓越教學獎（德育及公民教育）及教聯會優秀教師獎（國情教育組）。

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記者：黃悅晴