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【5000元消費券】在囚人士、院舍長者可委托親屬申領　商戶助市民套現或剔出計劃

社會 16:59 2021/06/18

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在囚人士、院舍長者可委托指定親屬申領，商戶助市民套現或剔出計劃。（曾耀輝攝）

港府將向720萬名合資格人士，每人派5000元電子消費券，涉及總額約360億元。合資格的市民可以在7月4日至8月14日間，以電子或書面登記，而電子消費券將會分2至3期發放，視乎市民選用的支付工具，包括AlipayHK、WeChat Pay HK、Tap & Go或八達通收取。

財政預算案及稅務政策組主任王學玲表示，合資格的在囚人士亦可申請電子消費券，當局會透過懲教署向他們提供特別的表格，當局會透過4款支付工具發放消費券，在囚人士可選擇收取方法或指定家人領取。

至於居住院舍的長者可否委託家屬領取消費券，王學玲指出，當局將透過社會福利署向有關監護人或委託人發信，提醒長者應在信任的親友協助下申領，當局下周會向院舍負責人及相關機構舉辨簡介會。

另外，王稱過去兩年並非長期逗留海外，但有參與廣東計劃等的香港居民，在登記時需要作出聲明，入境處等政府部門將核實資料，並會委託德勤關黃陳方會計師行，負責隨機抽查。

王強調，4款可申領電子消費券的支付工具，均設置獨立的儲蓄和支付錢包，防止市民將電子消費券的金額套現，如果發現懷疑有商戶協助市民套現，不排除剔出消費券計劃，亦會相關個案轉交執法部門。

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記者：陳麗娜

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