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【國安法】外交部駐港公署促英美歐盟　停止干擾特區法治及司法獨立

政治 17:03 2021/06/18

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（資料圖片）

英美兩國以及歐盟，分別譴責香港警方昨以涉嫌違反港區國安法為由，拘捕《蘋果日報》5名公司董事。外交部駐港公署今發聲明指，敦促少數國家政客停止干擾特區法治與司法獨立，以及停止插手香港事務和中國內政。

發言人提到，少數國家政客以新聞自由為幌子，抹黑香港警方昨日依法的拘捕行動，嚴正指出這是對特區執法機關依法辦案的惡意幹擾，破壞香港的法治與司法獨立，公然褻瀆法治精神，就此表示強烈不滿和堅決反對。

發言人表示，香港是法治社會，任何人沒有淩駕於法律之上的特權，強調新聞自由絕不是違法行為的擋箭牌，香港警方相關的拘捕行動，是依法打擊危害國家安全罪行，與新聞自由毫無關系。

發言人又指，少數國家一向自詡為新聞自由的模範生，事實上卻是不折不扣的冒牌貨，批評她們喊著維護新聞自由，卻動輒以國家安全等借口，限制合法的新聞活動，炮制各種虛假新聞，抹黑詆毀其他國家。

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責任編輯：尹櫻霖

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