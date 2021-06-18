【創業媽媽】蔡瀾世姪女疫市棄高薪CFO追夢做麵包　為照顧兒子不設門市開網站賣健康生吐司

▲ Queenie甘願放棄財務總監一職，開設手工麵包烘焙工房，親自製作無添加的麵包，希望小朋友能食得健康又安心。

近年日本大熱麵包生吐司攻陷香港，不少專門店紛紛冒起。由Queenie及Johnny夫妻檔開設的bread secret，就是其中一間主打每日新鮮即焗即送無添加健康手工生吐司的烘焙工房。

Queenie更是挾着名食家蔡瀾「世姪女」之名闖飲食界，其出品獲蔡瀾在專欄大讚：好食到不得了！這位一孩之母甚至甘願放棄印刷廠財務總監一職，以及犧牲陪伴兒子的時間，為的就是成就自己20多年來的「麵包」夢。

▲ Johnny本身對做麵包一竅不通，但怕老婆太辛苦寧願學做減輕她的工作量，網店的銷售、IT、宣傳等亦由他一手包辦。（黃建輝攝）

經常周圍飛兼食好嘢的著名食家蔡瀾，半年前重返幕前，於YouTube開設《蔡瀾花花世界》頻道，繼續帶大家在香港捐窿捐罅尋美食。不難發現，蔡瀾在片段中經常會有兩美相伴，原來她們是蔡瀾生意拍檔兼永洪集團董事總經理劉絢強的千金。

他亦曾經在專欄介紹過劉氏一家，姐姐Shirley愛品酒歎美食，妹妹Queenie則愛做甜品麵包，他甚至見證住兩姊妹拍拖到生小孩，儼如一家人，所以邀請她們上節目邊聊天邊嘗美食，就最適合不過。

▲ 蔡瀾可算是「睇住Queenie大」，所以世姪女甫有開店的想法，他就大力鼓勵及支持。（受訪者提供）

疫市創業賣健康手工包

今年年初，妹妹Queenie就大膽跳出Comfort Zone，放棄於爸爸的印刷公司當CFO，在火炭開設自家手工麵包烘焙工房，以one-man band形式每日即做即賣新鮮麵包，疫情下勇敢創業。

我很喜歡做麵包，熱愛程度是每日也想做，後來愈做愈多，經常送給親戚朋友或鄰居試食，也大讚好味。加上疫情關係，跟媽媽界朋友聊起說不敢外出買麵包，擔心衞生問題。既然如此，倒不如我試試親自做些不加防腐劑的健康麵包去賣吧！

因為爸爸關係，Queenie自細就常跟蔡瀾周圍飲飲食食，更對烹飪情有獨鍾，反而是長大後才正式去學做麵包，怎料一試便愛上，並跟隨一位曾於星級酒店及麵包店任職的師傅學師逾10年。

▲ Queenie的丈夫Johnny及5歲仔仔Quintin是她的最強後盾，讓她安心跳出Comfort Zone創業。（受訪者提供）

感謝蔡瀾推動追夢

「其實我10年前已想創業，但我甫畢業就到爸爸的印刷廠打工，由細到大都在同一地方生活及工作，捨不得放低。不過當了媽媽後，加上疫情，我覺得是時候踏出人生另一步，就決定開麵包工房。」她說。

▲ 裝修、設置焗爐及其他做麵包工具等，Queenie首次創業就投資了百多萬，她說幸有家人出錢又出力支持。（黃建輝攝）

Queenie由計劃到成功開舖也很倉促，約4、5個月便成事。不過，能灑脫地放棄高薪厚職踏出創業一步，她笑言或多或少要感謝蔡瀾。

蔡生是大力推動及支持我去開店的人，他甫知道我有這想法，就不停關心開店的進度，又問我要否幫忙找供應商，要否作介紹，他絕對是一位好好的長輩、親人及導師。

Queenie承認，要在一眾手工麵包中突圍而出絕非容易，但無論怎樣，她仍會堅持自己一套原則：貴精不貴多。

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不滿意出品寧捨不賣

如採訪當日，Queenie正在焗製蔡瀾最愛的椰子薄脆，出爐時塊塊精緻香脆，門外漢會認為合格有餘，但其實那邊廂她已再重新量粉，原來顏色的金黃度未如她理想，她寧捨不賣。

在一邊「觀戰」的丈夫Johnny也不禁笑說：「她試過因為外觀問題一次過放棄20條麵包重做，不單令客人取包時間延遲，甚至要先用預留明日用的湯種，但她仍堅持。」

▲ 兩公婆落手落腳孖住上。（黃建輝攝）

然而，Queenie卻認為這就是她的麵包最吸引之處。「與坊間連鎖麵包店不同，我做的是無添加版本，會以揉搓手法及麵種代替添加劑、防腐劑等，麵包就算放幾天後仍濕潤鬆軟。而且我身為媽媽，我也希望兒子能吃到最安全及最健康的麵包。」

生吐司成嫲嫲最愛

而另一款招牌大熱，當然是源於日本的生吐司，Queenie就跟足日本配方，不加水，只用忌廉及牛奶製作。這款麵包鬆軟度極高，是日本人特別做給咀嚼困難的老人家吃，她亦建議吃生吐司時不用切開，要用手撕開食。

例如我90歲的嫲嫲，每晚都會將我做給她的生吐司放床邊，半夜肚餓時就會撕一小塊來吃。她甚至說笑我的生吐司像加了安眠藥般，吃罷便會睡得着。亦有日本客人讚我的生吐司達到日本人的標準，這些全都是令我做得更好的原動力。

▲ 秘密．生吐司（$50/個）：選用日本高筋麵粉、中種、老麵、牛奶及忌廉製成，加上用日本天然酵母，經過18小時低溫發酵，令麵包極濕潤，富濃郁奶香及鬆軟可口。（受訪者提供）

為照顧小孩不設門市

但有得必有失，為了這個麵包工房，她犧牲了穩定的收入，甚至跟兒子相處的時間。

以前的收入跟現時相比當然是差天共地，但幸運地我們起步比人快，有蔡生幫忙及朋友推介，2月開業至今已有不少回頭客，更獲大型連鎖品牌邀請開店。我覺得我們是好彩，在疫市下要跳出Comfort Zone開店，風險很大。不過是開心的，是人生必經階段。

雖然麵包開始獲賞識，但Queenie說暫時不會考慮開設門市，除為了堅持每日新鮮量產外，更希望能盡量平衡照顧小朋友的時間。她說︰

「我會堅持每朝開車送小朋友返學，跟他聊聊學校情況。因為每晚放工回家時他已睡着了，我會好好把握這段親子時間，然後才回工房做麵包。幸而兒子也生性獨立，知道媽媽要忙着做麵包，所以我們堅持逢周日及假期會休息陪小朋友，這亦是沒有門市的好處，是要作出取捨的。」

▲ 工場位於火炭，不時會由Johnny親自送貨。（黃建輝攝）

bread secret

地址：火炭坳背灣街14至24號金豪工業大廈1期6樓Q室

WhatsApp：5612 5381

訂購網址：www.breadsecret.com

營業時間：周一至六9am-7pm

記者：黃依情