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【病從口入】長期應酬放縱飲食亮健康警號　港男血管收窄恐致缺血性中風

醫生診症室 18:40 2021/06/18

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

香港多數中風的患者是50歲以上的成年人，當中以缺血性中風較為常見，約佔7成。

中風分為出血性中風及缺血性中風。香港多數中風的患者是50歲以上的成年人，當中以缺血性中風較為常見，約佔七成。

缺血性中風是因為腦血管栓塞，導致腦缺氧並失去功能。成因可以是頸部或腦部的血管粥樣硬化引起血管收窄又或是在心臟、頸部動脈形成的栓子游到腦部阻塞血管造成。

曾經我一位非常聰明的好朋友做了一個磁力共振中風風險評估，醫生懷疑他一邊頸部血管輕微收窄。

我特地再為他用超音波檢查相關頸部血管，實一條供血到腦部的血管有10%的早期收窄。雖然不是嚴重收窄，但真實地敲響了健康的警號。我所認知可以減慢甚至逆轉血管粥樣化的方法有兩個。第一是素食，第二是使用降膽固醇的藥物。 

我的朋友原來已經使用降膽固醇的藥物，但由於常常需要出席一些交際應酬的飯局，飲食未有節制以致一直以來壞膽固醇（LDL）控制未如理想。素食能夠擴氧化及減低血管發炎，所以可以預防及改善血管疾病。

病從口入，我們可以因為飲食而引致心血管粥樣硬化，也可以從改善食物的質素去改善血管健康。多吃豆類、甘薯、深綠色多葉植物及其他整全食物和減低進食紅肉、醃肉是健康飲食的大趨勢。

我跟這位聰明而富有的朋友說：「你的事業這麽成功，你值得擁有一個健康的身體去享受努力的成果！」我相信健康也是各位曾經奮鬥大半生朋友應該享有的成果。

放射科專科 岑承輝醫生

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標題為TOPick編輯所訂。

撰文 : 岑承輝 放射科專科醫生

中風 健康問題 治療 素食 紅肉 膽固醇 醫生

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