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【電子消費券】信和商場與支付寶合作推百萬元購物現金券　9成商戶設4種電子支付平台

社會 17:21 2021/06/18

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信和商場與支付寶合作推百萬元購物現金券，9成商戶設4種電子支付平台。(資料圖片)

當局宣布電子消費券最快7月初接受申請。信和集團今（18日）表示，旗下商場與4種電子支付平台合作的商戶達9成，集團亦與AlipayHK合作，市民可將消費券與商場推出的數百萬元的購物現金券一同使用。

另外，集團旗下商場於7月將會聯同虛擬銀行livi bank，連續7個星期送出總值105萬元現金回贈，顧客只需於參與商場消費滿300元，即可參加抽獎，透過該銀行戶口消費既可享額外抽獎機會，每星期的30位幸運兒可以獲得5,000元現金回贈獎賞。

抽獎機會每星期累積，得獎者可贏取35,000元現金回贈，而集團會員憑指定優惠碼於該銀行開戶即可獲250元回贈，而介紹朋友開戶，亦有機會額外獲取5,000元回贈。

集團資產管理董事蔡碧林表示，旗下商場與4間電子支付平台合作的商戶達9成，顧客可將消費券用於購買小額消費的日常生活貨品，亦可用於購買手提電話、電器及其他高消費商品，甚至在不同類型的食肆及戲院使用，相信會為商場和商戶提升生意額。

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責任編輯：陳麗娜

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